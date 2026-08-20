"Помогнете ми, помогнете ми! Не ме чуха...": Новак разкри ужасяващо събитие

Документалният филм "Новак Джокович: Вълк през зимата" разкрива покъртителни подробности за живота на смятания за най-велик тенис играч на всички времена. В лентата рекордьорът по титли от Големия шлем споделя множество спомени от детството си и някои събития, които са го оформили като тенисист, но преди всичко като човек.
Падане в мрака и паника под бомбите
Новак си спомня за ужасяващия момент, когато е бягал, спасявайки собствения си живот като малко дете, докато бомбите на НАТО са падали над Сърбия. През март 1999 г., няколко седмици преди 12-ия си рожден ден, Джокович и семейството му избягали от апартамента си, докато експлозии разтърсвали столицата Белград, пише „Сън“.
Спомените му от онова травматично време – когато родината му е била подложена на ежедневни въздушни удари в продължение на два месеца и половина – са запечатани в този документален филм.
- Една от първите нощи на бомбардировките, нашата сграда нямаше убежище, затова трябваше да бягаме в друга сграда. Беше ужасяващо - в 2-3 часа сутринта, пълен мрак. Виждаш хора да тичат в паника, не знаят къде да избягат, опитвайки се да спасят собствения си живот – спомня си Джокович.
В този хаос се случило нещо, което завинаги останало запечатано в паметта му.
- Спънах се и паднах. Видях семейството ми да тича на 10-15 метра пред мен. Крещях и виках „помогнете ми, помогнете ми“, но те не ме чуха, продължиха да тичат. Обърнах се и погледнах към нашата сграда и видях самолет, който изхвърля две бомби директно върху близката болница. Стоейки така под дъжда и в мрака...", разказва сръбският тенисист.
Заминаване за Мюнхен и тежко финансово бреме
През есента на 1999 г., като талантлив юноша, Новак напуска Сърбия и се премества в Мюнхен, за да тренира в академията на известния специалист Никола Пилич, финалист от Ролан Гарос през 1973 г.
За да финансира спортния път на сина си в един от най-скъпите спортове, бащата на Новак, Сърджан, е трябвало да взема заеми от престъпници и да заема пари при изключително неизгодни условия.
"Икономически беше изключително трудно. Тенисът е един от най-скъпите спортове. Цялата страна страдаше. Хората буквално търсеха убежище, за да спасят живота си, и никой не мислеше за тенис. За съжаление, баща ми трябваше да заема по-голямата част от парите от грешни хора, от престъпници. Всички спестявания, които имахме, даваше за изплащане на тези дългове – казва Новак.
Джокович описва и повратна точка в израстването си, когато баща му го е събрал със семейството и е извадил 10 германски марки:
"Баща ми усети, че съм достатъчно зрял, за да поема част от тежестта. Седна с всички нас, извади 10 марки и каза: „Това е всичко, което имаме. Ще направя всичко по силите си, за да осъществиш мечтата си, но искам само едно от теб – трябва да си 100% отдаден. Ако видя, че не си, край“. Трябваше да стана по-сериозен, по-стабилен, повече мъж, отколкото момче. Трябваше да бъда като родител на 13 години и вече не можех да изразявам емоциите си като дете.
Сръбският инат като движеща сила
Тенис кортът за Джокович се превръща в своеобразно светилище, а като ключ към успеха си той изтъква специфичния сръбски манталитет и дума, за която в английския език няма превод: „инат“.
"Когато хората се съмняват в теб, когато всички по същество са против теб, тогава използваш този „инат“, тази сила на упоритост, за да докажеш на всички, че грешат. Този инат е много разпространен в манталитета на сръбския народ. Ако публиката започне да вика срещу мен, аз го използвам, за да събудя воина в себе си", обяснява бившият номер едно и най-добър тенисист на всички времена.
Този психологически профил на сръбския ас коментира и легендарният американски тенисист Андре Агаси, който за известно време беше и треньор на Новак.
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"Бях изненадан колко мрачни емоции му бяха необходими, за да извлече максимума от себе си. За да си свърши Новак работата, му бяха нужни страх или гняв. Защото с любов или благодарност той губеше остротата и зъбите си ", заявява Агаси.