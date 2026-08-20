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Легендарната лига World Team Tennis се завръща с нова визия и звездни участници

  • 20 авг 2026 | 16:25
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Легендарната лига World Team Tennis се завръща с нова визия и звездни участници

Легендарната надпревара World Team Tennis (WTT), създадена през 1974 г. от пионера в женския тенис Били Джийн Кинг, се завръща на световната сцена през декември 2026 г. Обновената лига стартира на 2 декември с откриваща вечер в зала "Барклис Сентър" в Бруклин, Ню Йорк, поставяйки началото на модерен формат, съчетаващ висок спортен дух и развлекателно шоу.

Възраждането на WTT предлага интензивен календар, съобразен с паузата между официалните състезателни сезони на ATP и WTA. Лигата ще проведе шест състезателни вечери в рамките на три седмици, противопоставяйки градски отбори в ключови спортни арени. Форматът запазва класическия смесен състав, включващ по двама мъже и две жени във всеки отбор, което осигурява динамични двубои на единично и двойки.

Организаторите вече разкриха първите три клуба и техните водещи състезатели, всеки от които има специална лична връзка със съответния регион. Американецът Томи Пол ще бъде лидер на Florida Flamingos Racquet Club, след като живее в Бока Ратон от юношеските си години. Неговата сънародничка Джесика Пегула, родена в Бъфало, застава начело на New York Empire Racquet Club. Канадският талант Денис Шаповалов, израснал в Торонто, ще предвожда отбора на Toronto North Racquet Club.

Под ръководството на инвестиционната компания Intrepid Sports Group, WTT въвежда нов бизнес модел, който я превръща в първата професионална спортна лига, предлагаща на участващите тенисисти и тенисистки дялово участие в самата лига. Този подход гарантира, че спортистите са директно обвързани с дългосрочния успех и растежа на турнира. Били Джийн Кинг продължава подкрепата си за проекта като миноритарен собственик, подчертавайки, че иновативният дух на лигата продължава да вдъхновява следващите поколения.

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