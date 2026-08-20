Кой заслужава повече последната "уайлд кард" за US Open: Стан или Григор?

Организаторите на Откритото първенство на САЩ по тенис обявиха имената на поканените с "уайлд кард" състезатели. В основната схема при мъжете влизат Мартин Дам, Майкъл Джън, Джей Джей Улф, Себастиан Горзни, Джак Кенеди, Гаел Монфис и Алексей Попирин.

Main draw singles wild card recipients are ready 👀 pic.twitter.com/kamFD96jSY — US Open Tennis (@usopen) August 18, 2026

Двама изтъкнати тенисисти обаче все още не са получили покана за последния за годината турнир от Големия шлем и за единия от тях място няма да има. Става въпрос за Стан Вавринка и Григор Димитров.

В тази ситуация правилният избор е ясен – това е Стан Вавринка, коментира специализираното издание tennishead.net.

"Предвид всичко, което постигна през последните 20 години, Стан Вавринка заслужава достойно сбогуване с публиката на Откритото първенство на САЩ. Швейцарската суперзвезда е трикратен шампион от Големия шлем, като спечели последната си „мейджър“ титла именно на Ю Ес Оупън през 2016 г. Освен това той планира да прекрати състезателната си кариера в края на тази година.

Разбира се, Димитров също е достоен за „уайлд кард“ в Ню Йорк. Българинът е шампион от Финалите на АТП, носител на титла от сериите „Мастърс 1000“ и бивш играч от топ 10 на световната ранглиста.

Въпреки това, тъй като Вавринка се оттегля в края на 2024 г., организаторите на Ю Ес Оупън не бива да пропускат възможността швейцарската легенда да играе на техния турнир за последен път. Вавринка е легенда на спорта и трябва да бъде третиран като такъв в навечерието на своето сбогуване", пишат колегите от tennishead.net.

Триумфът на Стан Вавринка на US Open

През 2016 г. Вавринка започна участието си на Откритото първенство на САЩ с чисти победи срещу Фернандо Вердаско и Алесандро Джанеси. След това той води тежка битка с Дан Евънс в пет сета, триумфирайки с 4:6, 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.

В похода си към славата в Ню Йорк швейцарската легенда не се спря пред никого, побеждавайки последователно Иля Марченко, Хуан Мартин дел Потро и Кей Нишикори по пътя към финала. Там Вавринка се изправи срещу познат съперник – Новак Джокович.

Малко повече от година преди финала на US Open през 2016 г. Вавринка шокира Джокович в Париж, за да спечели втората си титла от Големия шлем. Швейцарецът отново надделя над мощта на сърбина, печелейки с 6:7, 6:4, 7:5, 6:3 на стадион „Артър Аш“.

„Целта ми е да дам всичко от себе си, за да бъда най-добрият, на когото съм способен, заяви тогава Вавринка, цитиран от BBC Sport. - Никога не съм си поставял за цел да спечеля турнир от Големия шлем, но се опитвам да дам най-доброто от себе си. С всеки следващ мач играех все по-добре.“

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