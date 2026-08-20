Шиникова отпадна на двойки в Португалия

Изабелла Шиникова допусна загуба на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в чешката столица Прага с награден фонд 40 хиляди евро.

Българката и представителката на домакините Ейми Суча отстъпиха пред водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Анастасия Тихонова (Русия) с 6:0, 4:6, 8-10 за 80 минути игра.

В шампионския тайбрек се игра равностойно, но след 8-8 Страхова и Тихонова взеха две поредни разигравания и затвориха мача.

На сингъл Шиникова отпадна в първия кръг след поражение от испанката Алисия Ереро Линяна с 3:6, 5:7.

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