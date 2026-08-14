Брадли Бийл ще играе за Лос Анджелис Клипърс и през следващия сезон в НБА

Гардът Брадли Бийл постигна съгласие с Лос Анджелис Клипърс за двугодишен договор на стойност 13,2 милиона долара, с който той ще се завърне в калифорнийския тим от Националната баскетболна асоциация (НБА).

33-годишният американец прекара лятото като свободен агент след изтичането на предишния му контракт с Клипърс в края на миналия сезон. През последните седмици от Маями Хийт проявиха интерес към него, но в крайна сметка той е избрал да се завърне в Лос Анджелис.

В края на юни Бийл отказа да продължи предишния си договор за втората година от него, през която щеше да спечели 5,6 милиона долара. Така той получи възможност да обмисли възможностите си къде да продължи кариерата си, а след значително по-висока оферта от страна на Клипърс, той прие да се завърне в състава на Тайрон Лу.

Брадли Бийл, който е трикратен участник в Мача на звездите, изигра едва шест мача за Клипърс през миналия сезон, след като още през ноември получи фрактура на тазобедрената става и повече не се появи на терена.

Ветеранът ще започне 15-ия си сезон в НБА, като до момента е изиграл 807 мача, в които е отбелязал средно по 21,4 точки, 4,3 асистенции и 4 борби с отборите на Вашингтон Уизардс (2012 до 2023 година), Финикс Сънс (2023 до 2025 година) и Клипърс през миналата кампания.

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Снимки: Gettyimages