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  3. Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

  • 24 юли 2026 | 18:02
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Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

Селекционерът на националния отбор на България за юноши до 17 години, който в момента е в Стара Загора на лагер, Иван Станев говори пред официалния сайт на клубния си тим Нефтохимик 2010 (Бургас).

Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното
Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

България се готви за участие на Световното първенство в Доха (Катар) от 19-и до 29-и август, като преди това ще играе на Балканиада в Албания (4-9 август).

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"Лагерът протича много добре и съм доволен от отношението и работата на момчетата. Натоварванията са сериозни, но всички се влагат максимално и изпълняват поставените задачи. Предстои ни да изиграем няколко контролни срещи, а на 3 август заминаваме за Балканиадата, която ще бъде генерална репетиция преди световното първенство", сподели Иван Станев.

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