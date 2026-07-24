Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

Селекционерът на националния отбор на България за юноши до 17 години, който в момента е в Стара Загора на лагер, Иван Станев говори пред официалния сайт на клубния си тим Нефтохимик 2010 (Бургас).

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България се готви за участие на Световното първенство в Доха (Катар) от 19-и до 29-и август, като преди това ще играе на Балканиада в Албания (4-9 август).

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"Лагерът протича много добре и съм доволен от отношението и работата на момчетата. Натоварванията са сериозни, но всички се влагат максимално и изпълняват поставените задачи. Предстои ни да изиграем няколко контролни срещи, а на 3 август заминаваме за Балканиадата, която ще бъде генерална репетиция преди световното първенство", сподели Иван Станев.

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