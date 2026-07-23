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Тайсън Фюри с 12 килограма по-лек от Мариуш Вах

  • 23 юли 2026 | 19:54
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Тайсън Фюри с 12 килограма по-лек от Мариуш Вах

За първи път от 2011 г. насам Тайсън Фюри се оказа по-лекият боец на кантара преди свой двубой. В четвъртък Краля на циганите закова везната на 120.2 килограма за срещата си в тежка категория срещу Мариуш Вах в Патая, Тайланд. Полският ветеран регистрира тегло от 132.2 килограма, което е с над 12 килограма повече от Фюри за предстоящия им сблъсък в петък.

За последно Фюри, който е висок 206 сантиметра, беше по-лек от съперника си преди 15 години, в първия си мач срещу бъдещия си опонент Дерек Чисора. Тогава Фюри тежеше 115.9 кг, а Чисора – 118.4 кг.

Очаква се двубоят на Фюри с Вах да послужи като подготовка за дългоочаквания сблъсък на бившия шампион в тежка категория с другата британска звезда Антъни Джошуа. Джошуа също има мач този уикенд, като в събота ще се изправи срещу Кристиан Пренга в Рияд, Саудитска Арабия. Официална дата и място за евентуалния двубой Фюри срещу Джошуа все още не са определени.

Това е вторият мач за Фюри, откакто прекрати последното си оттегляне от бокса. През април той направи успешно завръщане с победа с единодушно съдийско решение над Арсланбек Махмудов, с което подобри професионалния си рекорд на 35-2-1.

„Този човек е с почти 16 килограма по-тежък от мен, а аз обикновено съм ши*аният дебелак, нали?“, заяви Фюри на кантара в четвъртък. „Сега съм „Господин Слабак“.“

„Вижте, искам да съм активен“, добави Фюри. „Не разчитам на някакъв шибан мач, който може да се случи, а може и да не се случи, но искам да съм зает. Аз съм боец, така че основното нещо, което винаги съм искал да правя и никога не съм успявал, е да бъда постоянно активен. Тази година е годината, в която Тайсън Фюри ще бъде активен, така че каквото и да стане, просто ще бъда зает през цялата година. Кой знае колко мача? Може да направя шибани 10 мача тази година.“

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