Непобеден боксьор ще съди IBF

Бившият шампион на IBF в полутежка категория Джай Опетая е завел съдебно дело срещу боксовата организация, искайки да си върне титлата.

Според информация на Даршан Десай от „Uncrowned“, Опетая твърди, че съществува заговор срещу него, в който участват Световната боксова асоциация (WBA), Световният боксов съвет (WBC), Световната боксова организация (WBO), бившият му промоутър Еди Хърн и други. Целта на конспирацията била да го накажат за това, че е подписал договор със „Zuffa Boxing".

IBF отне титлата на Опетая (30-0, 23 нокаута) преди дебюта му за „Zuffa“ през март. Организацията определи двубоя му с Брандън Глентън за титлата на „Zuffa“ като неразрешен обединителен мач. Опетая победи Глентън с пълно съдийско единодушие и планираше да се изправи срещу шампиона на WBC Ноел Микаелян. Вместо това обаче, президентът на WBC Маурисио Сюлейман нареди обединителен мач за три пояса между Микаелян и Дейвид Бенавидес. Според Опетая, това е доказателство за наказателен заговор.

Десай съобщава, че Опетая „иска възстановяване като шампион на IBF в полутежка категория, обезщетение за щети, покриване на адвокатски хонорари и съдебни разходи, както и съдебна забрана, която да попречи на организацията да определи нов шампион, докато делото е висящо“. Боксьорът твърди, че „доказателства в подкрепа на тази конспирация съществуват в групови текстови съобщения и разговори в WhatsApp“.

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