Колоездачи от седем отбора ще спорят за държавните титли на пистата в Разград

Около 20 състезатели от седем клуба в страната ще участват в Държавното лично-отборно първенство по колоездене на писта за юноши младша възраст и девойки старша възраст. Надпреварата ще се състои на 25 и 26 юли на градския колодрум в Разград, съобщи за БТА президентът на Спортен колоездачен клуб (СКК) „Спринт“ – Разград Мирослав Денев.

Той посочи, че заявки за участие са подали клубове от Пазарджик, София, Троян и Бургас. Домакините от СКК „Спринт“ ще бъдат представени от двама състезатели – Калоян Павлов при юношите младша възраст и Биянка Тодорова при девойките старша възраст.

В програмата на държавния шампионат са включени осем дисциплини – летящ старт, бързина, индивидуално и отборно преследване, скрач, издръжливост по точки, отборен спринт и омниум за юношите младша възраст.

Състезанието ще започне на 25 юли от 17:00 ч. с дисциплините 200 метра летящ старт, 2000 метра индивидуално преследване, 3000 метра индивидуално преследване и четвъртфиналите в дисциплината бързина. В неделя надпреварата ще продължи от 9:00 ч. с отборното преследване, полуфиналите в бързината, стартовете на 500 и 1000 метра от място и скрач. От 16:00 ч. са предвидени отборният спринт, издръжливостта по точки и финалите в дисциплината бързина.

По време на първенството ще бъдат определени държавните шампиони в отделните дисциплини за 2026 г. Победителите ще получат титлата „Държавен шампион на България“, а класиралите се на първо, второ и трето място ще бъдат отличени с медали. В отборното класиране с купи ще бъдат наградени първите три отбора, като победителят ще спечели титлата „Държавен отборен шампион на България“. Крайното отборно класиране се формира по сбора от точките на тримата най-добре класирани състезатели във всяка дисциплина, към които се добавят точките от отборните дисциплини.

„За нас е важно домакинството на подобно първенство, защото дава възможност на младите ни състезатели да се изявят пред родна публика“, каза Мирослав Денев. Той отправи покана към жителите на Разград да подкрепят с присъствието си младите колоездачи по време на двудневната надпревара.

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