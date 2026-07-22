Флора Дъфи: Оттеглянето е много по-емоционално, отколкото очаквах

Флора Дъфи разкри, че обявяването на оттеглянето ѝ се е оказало много по-трудно, отколкото е предполагала. Олимпийската шампионка, двукратна златна медалистка от Игрите на Британската общност и 12-кратна световна шампионка в триатлоа сложи край на кариерата си миналата седмица.

В откровено интервю за "Роял Газет“ Дъфи очерта колко трудно е било да вземе това решение и направи равносметка на повече от две десетилетия състезания на най-високо ниво.

"Оттеглянето е нещо, за което мислех от доста време“, сподели Дъфи.

"Имах много време да се подготвя за това какво може да е усещането, след като съобщя новината, но се оказа много по-емоционално, отколкото си мислех.“

"Когато започнах да виждам някои от съобщенията под публикацията ми в Инстаграм и тези, които получих в УатсАп, бях наистина поразена. Всяко съобщение означаваше много и това беше много специално.“

"Това постави в перспектива всичко, което съм направила, кариерата ми и влиянието, което съм оказала. Получих съобщения от някои от атлетите, срещу които съм се състезавала, и от други спортисти от Бермуда.“

"Предполагам, че затова бях толкова емоционална, защото в съзнанието си бях психически подготвена и в мир с оттеглянето си, но тогава започваш да размишляваш върху всичко и осъзнаваш какво невероятно пътешествие съм имала.“

Дъфи не получи мечтания край и шанса да се сбогува на състезателното трасе по триатлон, след като контузиите оказаха своето влияние. Тя признава, че това не е бил идеалният начин да се оттегли.

"Знаех, че няма да се състезавам вечно, а в края на годината навършвам 39, така че независимо от контузиите, кариерата ми щеше да приключи по това време“, каза тя.

"Искаше ми се да беше приключила с няколко състезания, тъй като това щеше да е хубав начин да си тръгна, но отново, не можеш да контролираш това. Не всеки получава перфектен край и не мога да се сетя за много атлети, които го постигат, поне в света на триатлона.“

Никой не може да отрече, че Дъфи е дала всичко от себе си за спорта, прекарвайки повече от 20 години в упорита работа и тежък труд далеч от светлината на прожекторите, за да си осигури централно място в най-големите дни на триатлона. Сега, без причина да тренира, тя ще се опита да се ориентира в новото си ежедневие.

"Доскоро не се бях замисляла, че съм прекарала повече от половината си живот, правейки това“, каза Дъфи.

"Звучи лудо, когато го казвам, и е огромна промяна да преминеш от живот, който по същество е невероятно егоистичен, към нов.“

"Определено ми е трудно да се променя. Просто съм толкова свикнала да тренирам и все още правя по малко упражнения. Ако направя сутрешно бягане или плуване, все още си подремвам и почивам, защото съм толкова привикнала да правя това, което винаги съм правила като професионален спортист.“

"Но си казвам: "Не, Флора, вече не правиш това. Всъщност имаш друга административна работа и неща за вършене“.“

"Преди приоритизирах почивката толкова много и свеждах до минимум всяко разсейване извън тренировките, докато сега тренировките не са фокус номер едно. Това е огромна промяна за мен в психическо отношение. Вероятно звучи незначително за много хора, но когато си бил потопен в определен начин на живот толкова дълго, е много трудно да излезеш от него.“

Но свободата от липсата на тренировки носи много възможности за олимпийци и бивши световни шампиони.

"Всичко е толкова ново, че не съм мислила много по въпроса, но бих искала да остана свързана със спорта триатлон под някаква форма“, каза Дъфи.

"Бих искала да прекарвам повече време в Бермуда и по различни проекти там, но също така чувствам, че все още се отпускам след тази 20-годишна кариера и се приспособявам към новия живот. Хубаво е, че не се налага да се захващам с нещо веднага, защото определено съм много по-уморена, отколкото очаквах, от всичките години на интензивни тренировки, състезания, пътувания и стреса от състезанията на най-високо ниво с целия натиск и очаквания.“

"Наслаждавам се на момента, в който мога просто да си поема дъх и да се порадвам на малко почивка.“

Бермуда ще заема важно място в бъдещето на Дъфи и тя ще си припомня за подвизите си всеки път, когато се прибира у дома и шофира по хълма, кръстен на нея, или посещава стадиона, носещ нейното име.

Тя също така спечели два пъти пред обожаващите я фенове на родна земя и нарежда тези победи редом до олимпийската си титла в Токио като най-великите моменти в кариерата си.

"Тези две състезания бяха толкова невероятни и надминаха очакванията ми за това какво може да означава едно състезание за мен“, каза Дъфи.

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Снимки: Gettyimages