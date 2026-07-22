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Скандалът на "Тур дьо Франс" набира скорост - допинг ченгета отново удариха след протести

  • 22 юли 2026 | 20:25
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Скандалът на "Тур дьо Франс" набира скорост - допинг ченгета отново удариха след протести

Няколко отбора, включително "Ред Бул-Бора Хансгрое", за който кара настоящият олимпийски шампион Ремко Евенепул, потвърдиха във вторник, че техните състезатели са били тествани през предходния ден.

Тестването последва спорните проверки в нощта срещу неделя, насочени към лидера в състезанието Тадей Погачар и основния му съперник Йонас Вингегор. Вингегор падна няколко часа по-късно, след като допинг контрольори го събудиха в 2:00 часа през нощта.

УАДА потвърди, че част от тестовете е бил обширен анализ на биологичните параметри на кръвта в рамките на програмата за биологични паспорти на спортистите, която наблюдава избрани биологични показатели на състезателите, за да идентифицира възможни ефекти от допинг. Резултатите от тестовете все още не са известни и обработката им ще отнеме няколко седмици.

Според УАДА споменатата програма не проследява директно забранени вещества или методи, а промени в биологичните параметри, които могат да показват допинг.

Някои състезатели, включително Погачар и Евенепул, критикуваха нощното тестване като нехуманно и неуважаващо почивката. Професионалната организация на колоездачите също изрази загриженост относно негативното въздействие на подобни проверки върху възстановяването на състезателите между тежките етапи на "Тур дьо Франс".

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