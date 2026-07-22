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Йеспер Филипсен спечели с финален спринт 17-ия етап на Обиколката на Франция

  • 22 юли 2026 | 18:49
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Йеспер Филипсен спечели с финален спринт 17-ия етап на Обиколката на Франция

Белгийският състезател на Алпесин Йеспер Филипсен спечели 17-ия етап на колоездачната Обиколка на Франция. Той измина на 3:41.13 часа разстоянието между Шамбери и Вуарон, което бе 174,7 км. Втори със същото време завърши швейцарецът Мауро Шмид от тима Джауко Алула, а трети е нидерландецът Олав Кой от Декатлон, като последният вече записа победа в тазгодишното издание на Тур дьо Франс.

Белгиецът Яспер Стойвен се откъсна сам 21 км преди финала на етапа, като той искаше да постигне първа победа от тази на Милано - Сан Ремо преди пет години и 124 дни, но въпреки смелото му откъсване, бе застигнат на около четири километра преди финалната линия.

Датчанинът Мадс Педерсен (Лидл-Трек) спечели без проблем един от междинните спринтове и спечели 25 точки.

В генералното класиране продължава да води трикратният победител Тадей Погачар (Словения, Обединените Арабски Емирства тим) с общо време 60:04.17 часа. Той води с 4.32 минути пред белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул Бора) и с 6.51 пред мексиканеца Исаак Дел Торо (Обединените Арабски Емирства).

В класирането за точки начело е датчанинът Мадс Педерсен с 452, при катерачите води Тадей Погачар, а Исаак Дел Торо засега е най-добрият млад състезател.

Утре започва етапът между Вуарон и Орсиер-Марлет, с който се дава старта на планински трилогия, след която на практика в събота ще бъде определен новият шампион.

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Снимки: Imago

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