Флориан Липовиц е със счупена ключица след падането си на Тур дьо Франс

Флориан Липовиц е със счупена ключица след падането си по време на 16-ия етап от Обиколката на Франция, съобщиха от тима на Ред Бул-Бора-Хансгрое.

Заради инцидента германецът не успя да финишира и напусна състезанието, в което се движеше на пето място в генералното класиране. През миналата година той завърши трети.

NOOOOO! That's terrible. Florian Lipowitz crashed in a turn during the time trial descent. That'll be the end of the Tour for Lipo. What a shame. DAMN :-(#TDF2026 pic.twitter.com/D9sdFGkb84 — René Bugner (@RNBWCV) July 21, 2026

Травмата ще попречи на Липовиц на участва в Обиколката на Испания от 22 август до 13 септември, тъй като ще му бъдат нужни поне шест седмици за възстановяване. Под въпрос е и участието му на световното първенство в Монреал от 20 до 27 септември. Германецът обаче се очаква да може да кара в някои от еднодневните състезания в края на сезона като Обиколката на Ломбардия на 10 октомври.

Евенепул очаквано спечели етапния часовник в Тур дьо Франс

Обиколката на Франция приключва в неделя. Лидер във временното класиране е четирикратният шампион Тадей Погачар от тима на ОАЕ, следван на 4:32 минути от съотборника на Липовиц в Ред Бул-Бора-Хансгрое Ремко Евенепул.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google