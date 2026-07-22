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ФИДЕ ще се консултира с МОК за завръщането на руските шахматисти

  • 22 юли 2026 | 13:24
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ФИДЕ ще се консултира с МОК за завръщането на руските шахматисти

Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович заяви пред ТАСС, че Международната шахматна федерация ще обсъди с Международния олимпийски комитет въпроса с връщането на руските шахматисти.

През юни тази година ФИДЕ изключи Шахматната федерация на Русия от структурите си заради неизпълнение на решенията на Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана. През юли обаче Международния олимпийски комитет възстанови членството на Руския олимпийски комитет и спусна препоръка към различните световни федерации за отмяна на ограниченията за участие на руските спортисти. Част от международните спортни федерации казаха, че ще се съобразят с това решение на МОК, но други вече го отхвърлиха.

"Нямаше как да игнорираме решението на КАС за изключване Шахматната федерация на Русия", каза Дворкович, който също е руснак. "Нашите консултации с МОК обаче ще продължат. В скоро време въпросът с Шахматната федерация на Русия и участието на руските отбори ще бъде коментиран и във ФИДЕ", каза още шефът на световния шахмат.

След началото на войната в Украйна ФИДЕ забрани на руските състезатели да се състезават със собствения си флаг. През февруари 2023 година Шахматната федерация на Русия се премести от Европейския шахматен съюз в Азиатската шахматна федерация.

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