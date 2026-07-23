Международен турнир по ускорен шахмат и блиц ще се състои на 25 и 26 юли в зала "Арена Шумен"

Международният турнир по ускорен шахмат и блиц Опен "Шумен" ще се състои на 25 и 26 юли в зала "Арена Шумен", съобщи за БТА директорът на турнира Атанас Димитров.

Състезанието ще бъде двудневно. Надпреварите по рапид и блиц са регистрирани в календара на FIDE и ще важат за FIDE рейтинг. Състезателите в ускорения шахмат ще бъдат разделени в два турнира, които ще се играят в по 9 кръга. Турнирът по блиц също ще бъде в 9 кръга, добави Димитров.

"Тази година за първи път съкращаваме турнира от три на два дни. Това намалява разходите на състезателите. За първи път отделяме децата до 14-годишна възраст в отделен турнир по ускорен шахмат. Те ще играят повечето помежду си, а по-изявените имат право да се запишат и в по-силния турнир", поясни Димитров.

Над 120 заявки за участие в блиц турнира вече са получени. Над 170 са заявките за участие в рапида, посочи директорът на Международния турнир по ускорен шахмат и блиц Опен "Шумен" и увери, че до последния възможен момент ще се приемат желаещи да се включат в състезанието.

Техническата пресконференция в турнира ще се състои от 10:30 до 11:00 ч. на 25 юли, първият кръг в турнира по рапид е обявен за 11:00 ч. по програма. Преди него ще има церемония по откриване. От 16:00 на 25 юли е предвидено да започне първият кръг в състезанието по блиц. Награждаването на призьорите е на 26 юли, след приключване на кръговете в турнира по рапид.

Общата сума на наградния фонд в Международния турнир по ускорен шахмат и блиц Опен "Шумен" е 5 000 евро. За децата са предвидени предметни награди. "Ще има и фланелки за всички, които участват в детския турнир", каза Димитров.

"Този турнир е черешката на тортата на всички събития, които Спортен клуб по шахмат "Шумен" организира през цялата година. Трябва да бъдем благодарни на тези, които подпомагат работата на шахматния клуб в града. Община Шумен ни е предоставила най-хубавата база в България, в която тренираме деца и освен това подпомага финансово мероприятието", каза още Димитров.

Той допълни, че тази година в турнира по здравословни причини няма да участва гросмайстор играещият треньор на мъжкия национален отбор по шахмат на България Кирил Георгиев. По думите на Димитров ще се включат многократният шампион в турнира гросмайстор Мартин Петров, гросмайстор Васил Спасов, както и други водещи шахматисти.

Както БТА съобщи, гросмайстор Кирил Георгиев спечели състезанието по блиц на международния турнир по шахмат в Шумен през 2025 г. Гросмайстор Мартин Петров се класира на първо място в състезанието по рапид на Международния турнир по ускорен шахмат и блиц Опен "Шумен" през миналата година.

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Снимки: Imago