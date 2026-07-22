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Бодибилдърът, заснел момчетата с райски газ зад волана: Исках да предотвратя трагедия

  • 22 юли 2026 | 10:06
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Бодибилдърът, заснел момчетата с райски газ зад волана: Исках да предотвратя трагедия

Бодибилдърът Валентин Петров е човекът, заснел автомобила с двамата младежи в Пловдив, за които се твърди, че дишат райски газ.

Петров разказа в "Здравей, България" как се е стигнало до заснемането на кадрите и последвалото задържане на двамата младежи. По думите му първата среща с автомобила е била около 18:00 часа в понеделник, когато с приятелката му се прибирали от фитнес.

Шампион по културизъм хвана младежи да дишат райски газ, докато шофират
Шампион по културизъм хвана младежи да дишат райски газ, докато шофират

"Забелязах, че вътре има три балона и трима души. Единственото, което можехме да направим, беше да се обадим на телефон 112“, заяви той.

И уточни, че не са могли да спрат автомобила, тъй като се намирали на оживено кръстовище и това би създало предпоставка за пътнотранспортно произшествие. „Подадохме сигнал на 112 и продължихме към вкъщи. Обяснихме какво сме видели, но в този момент нямаше как полицията да реагира незабавно, защото всички бяхме в движение“, подчерта Петров.

Около два часа по-късно двамата с приятелката му отново попаднали на същия автомобил.

„Срещнахме ги на абсолютно същия булевард и на същото място. Движеха се с над разрешената скорост - бих казал между 80 и 100 км/ч в градски условия. Караха на аварийни светлини и си правеха трета лента между останалите автомобили“, заяви той.

След като приятелката му обърнала автомобила, двамата ги последвали до малка улица между блоковете. „Проследихме ги. Те видяха, че ги следваме, отбиха и започнаха да ми се молят и да се извиняват. Помислиха, че проблемът е само начинът, по който са карали, но това не беше единственият проблем. Аз вече бях видял балоните по-рано“, каза той.

Петров твърди, че е видял водача да употребява райски газ, докато шофира. „Първият път, когато ги видях, двете момчета отпред държаха балони в устата си. Имаше и трети човек отзад. Лично видях водача да използва балон по време на движение“, заяви той.

По думите му в един момент е спрял да снима, за да се концентрира върху ситуацията. „Спрях видеото, защото трябваше да реагирам. Записвах първо за самозащита, ако нещо се случи, и второ - за да има доказателства. Когато ги помолих да отбият, първоначално започнаха да спират, но после рязко дадоха газ и избягаха между блоковете“, разказа Петров.

На въпрос защо не е приел извиненията им, той отговори, че според него подобно поведение не трябва да остава без последствия. „Момчето е с две условни присъди. Ако имаш две условни присъди и продължаваш да правиш подобни неща, значи не си си научил урока. Не искам никой да страда, но когато правиш подобни неща, трябва да понесеш отговорност“, коментира той.

Спортистът сподели и личния си опит. „Употребявал съм райски газ, когато бях на 16-17 години в дискотека. Знам как действа - не знаеш къде се намираш и не мисля, че в подобно състояние може да се кара адекватно“, заяви Петров.

Той отхвърли и обвиненията, че е публикувал видеото с цел популярност. „Никога не съм търсил популярност. Известен съм единствено в моята сфера - бодибилдинга. Това, което направих, не беше за лайкове или за известност. Исках единствено да предотвратя нещо много по-лошо", категоричен е той.

Обидни коментари и дори заплахи за убийство е получил в социалните мрежи Валентин Петров.

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