Атлетико ще обяви звездно попълнение днес

Южнокорейският атакуващ халф на Пари Сен Жермен Канг-Ин Лий е постигнал споразумение за трансфер в Атлетико Мадрид. Очаква се сделката да бъде финализирана съвсем скоро.
Според информация на „Марка“, футболистът ще подпише петгодишен договор с испанския клуб. Двата отбора са уточнили параметрите по преминаването му още преди няколко седмици, като официалното обявяване на трансфера се очаква да стане днес.
Сумата по сделката възлиза на 35 милиона евро, като в договора са заложени и допълнителни 5 милиона евро под формата на бонуси, които ПСЖ може да получи при определени условия.
През изминалия сезон в Лига 1 бившият футболист на Майорка изигра 27 мача за парижани, в които отбеляза 3 гола и направи 4 асистенции.
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