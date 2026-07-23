Атлетико ще обяви звездно попълнение днес

Южнокорейският атакуващ халф на Пари Сен Жермен Канг-Ин Лий е постигнал споразумение за трансфер в Атлетико Мадрид. Очаква се сделката да бъде финализирана съвсем скоро.

Според информация на „Марка“, футболистът ще подпише петгодишен договор с испанския клуб. Двата отбора са уточнили параметрите по преминаването му още преди няколко седмици, като официалното обявяване на трансфера се очаква да стане днес.

💣🚨 MAJOR BREAKING: At last, Kang-in Lee is on his way to Madrid to sign his Atlético Madrid contract and the signing is expected to be announced TOMORROW!@marca pic.twitter.com/nsEEzTvSGm — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 22, 2026

Сумата по сделката възлиза на 35 милиона евро, като в договора са заложени и допълнителни 5 милиона евро под формата на бонуси, които ПСЖ може да получи при определени условия.

През изминалия сезон в Лига 1 бившият футболист на Майорка изигра 27 мача за парижани, в които отбеляза 3 гола и направи 4 асистенции.

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Снимки: Gettyimages