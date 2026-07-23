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Екшън в Монтевидео: изстреляха 10 куршума по автобус с фенове на Тигре, има ранен

  • 23 юли 2026 | 01:13
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Екшън в Монтевидео: изстреляха 10 куршума по автобус с фенове на Тигре, има ранен

Автобус, превозващ аржентински футболни привърженици, стана обект на въоръжено нападение в Уругвай след мач от турнира Копа Судамерикана. Инцидентът се е случил в столицата Монтевидео, докато феновете на Тигре са се прибирали след първия плейофен мач срещу местния Насионал за класиране на осминафиналите в надпреварата. Срещата завърши с победа 3:0 за аржентинския тим.

По пътя към дома автобусът с гостуващите привърженици е бил настигнат от хора на мотоциклет, които са произвели около 10 изстрела по превозното средство. В резултат на стрелбата прозорците на автобуса са били счупени, а един от пътниците е получил огнестрелна рана в крака и е бил откаран в болница, съобщава журналистът Хуан Пабло Ромеро от уругвайския вестник „Ел Паис“.

Според изданието „Монтевидео Портал“, основните заподозрени за атаката са фенове на Насионал. Предполага се, че те са напуснали стадиона и са се отправили директно към кръстовище, през което са знаели, че ще преминат автобусите на съперниковите привърженици.

След края на мача играчите на Тигре са показали транспарант с надпис „Малвинските острови принадлежат на аржентинците“, а феновете им са скандирали „Който не скача, е англичанин“.

Играчите от националния отбор на Аржентина показаха банер с подобно съдържание след победата си над на Англия на полуфиналите на Световното първенство.

Както е известно, Фолкландските острови (аржентинците ги наричат ​​Малвински – б.р.) са спорна територия между Аржентина и Англия. Въоръженият конфликт между страните започва на 2 април 1982 г. и завършва на 14 юни с поражение на Аржентина. Спорът е съсредоточен върху собствеността на Фолкландските острови, както и на Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови. Боевете довеждат до смъртта на 649 аржентински и 255 британски военнослужещи, както и трима жители на Фолкландските острови.

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