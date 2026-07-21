Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид финализира сделката със заместника на Трей Лайлс

Реал Мадрид финализира сделката със заместника на Трей Лайлс

  • 21 юли 2026 | 11:52
  • 348
  • 0
Реал Мадрид финализира сделката със заместника на Трей Лайлс

Испанският гранд Реал Мадрид е напът да финализира споразумение с финландския национал Микаел Янтунен, съобщава BasketNews. 26-годишният играч се утвърди като едно от най-ефективните тежки крила в Европа. Очаква се Янтунен, който е сред най-впечатляващите стрелци от далечно разстояние на своята позиция в Европа, да запълни празнината, оставена след напускането на Трей Лайлс.

Той ще се присъедини към Тимоте Луваву-Кабаро и Хайме Прадия като едно от ключовите нови попълнения на Реал Мадрид през това лято. Първоначалната информация, че Янтунен и Реал Мадрид са в напреднали преговори, беше съобщена от Хавиер Молеро от Eurohoops.

Янтунен идва от Фенербахче, където през изминалия сезон записа средно по 5.2 точки и 3.2 борби за 19 минути на мач. Най-доброто му представяне в нападение беше срещу Партизан, когато отбеляза 19 точки, включително 4 от 5 успешни опита от тройката.

Той също така изигра ключова роля с 13 точки и 6 борби в мач номер 2 от плейофната серия на Фенербахче срещу Жалгирис. Според статистиката на BasketNews, Янтунен е имал втория най-добър диференциал в офанзивния рейтинг на Фенербахче – с него на паркета отборът е отбелязвал с 4.6 точки повече на 100 владения.

Преди да се присъедини към турския гранд, Янтунен направи пробив в Евролигата с екипа на Париж през сезон 2024/25, когато постигна средно по 7.5 точки и 4.8 борби при 63.2% успеваемост при стрелбата за две точки и 38.8% от далечно разстояние.

Той също така помогна на парижани да спечелят титлата в ЕвроКъп през 2024 г., допринасяйки със 7.9 точки и 4.0 борби на мач при впечатляващите 66.1% за две и 41.5% за три точки.

Янтунен се превърна и в един от основните стълбове на националния отбор на Финландия. На ЕвроБаскет 2025 той изигра важна роля за достигането на тима до полуфиналите, записвайки средно по 12.1 точки, 4.8 борби и 2.3 асистенции, като стреляше с 58.3% за две и 45.0% за три точки.

Сред най-запомнящите му се мачове бяха 19-те точки при победата на четвъртфинала срещу Грузия, последвани от 13 точки, 6 борби и 7 асистенции в драматичния мач за бронзовите медали срещу Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

  • 20 юли 2026 | 14:17
  • 2188
  • 0
Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

  • 20 юли 2026 | 11:04
  • 11257
  • 1
Гръцки медии разкриха първия разговор между Обрадович и Нън

Гръцки медии разкриха първия разговор между Обрадович и Нън

  • 19 юли 2026 | 17:28
  • 1138
  • 0
Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

  • 19 юли 2026 | 17:02
  • 1634
  • 0
Партизан привлече център от Монако

Партизан привлече център от Монако

  • 19 юли 2026 | 16:00
  • 1060
  • 0
Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

  • 19 юли 2026 | 13:48
  • 1375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 17266
  • 11
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 21903
  • 66
Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 6214
  • 2
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 3702
  • 8
Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

  • 21 юли 2026 | 10:43
  • 4368
  • 4
„Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

„Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

  • 21 юли 2026 | 09:00
  • 644
  • 0