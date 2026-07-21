Реал Мадрид финализира сделката със заместника на Трей Лайлс

Испанският гранд Реал Мадрид е напът да финализира споразумение с финландския национал Микаел Янтунен, съобщава BasketNews. 26-годишният играч се утвърди като едно от най-ефективните тежки крила в Европа. Очаква се Янтунен, който е сред най-впечатляващите стрелци от далечно разстояние на своята позиция в Европа, да запълни празнината, оставена след напускането на Трей Лайлс.

Той ще се присъедини към Тимоте Луваву-Кабаро и Хайме Прадия като едно от ключовите нови попълнения на Реал Мадрид през това лято. Първоначалната информация, че Янтунен и Реал Мадрид са в напреднали преговори, беше съобщена от Хавиер Молеро от Eurohoops.

Янтунен идва от Фенербахче, където през изминалия сезон записа средно по 5.2 точки и 3.2 борби за 19 минути на мач. Най-доброто му представяне в нападение беше срещу Партизан, когато отбеляза 19 точки, включително 4 от 5 успешни опита от тройката.

Той също така изигра ключова роля с 13 точки и 6 борби в мач номер 2 от плейофната серия на Фенербахче срещу Жалгирис. Според статистиката на BasketNews, Янтунен е имал втория най-добър диференциал в офанзивния рейтинг на Фенербахче – с него на паркета отборът е отбелязвал с 4.6 точки повече на 100 владения.

Преди да се присъедини към турския гранд, Янтунен направи пробив в Евролигата с екипа на Париж през сезон 2024/25, когато постигна средно по 7.5 точки и 4.8 борби при 63.2% успеваемост при стрелбата за две точки и 38.8% от далечно разстояние.

Той също така помогна на парижани да спечелят титлата в ЕвроКъп през 2024 г., допринасяйки със 7.9 точки и 4.0 борби на мач при впечатляващите 66.1% за две и 41.5% за три точки.

Янтунен се превърна и в един от основните стълбове на националния отбор на Финландия. На ЕвроБаскет 2025 той изигра важна роля за достигането на тима до полуфиналите, записвайки средно по 12.1 точки, 4.8 борби и 2.3 асистенции, като стреляше с 58.3% за две и 45.0% за три точки.

Сред най-запомнящите му се мачове бяха 19-те точки при победата на четвъртфинала срещу Грузия, последвани от 13 точки, 6 борби и 7 асистенции в драматичния мач за бронзовите медали срещу Гърция.

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Снимки: Imago