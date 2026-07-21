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Очаквайте: Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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  4. Звезда на Панатинайкос претърпя лека операция на лакътя

Звезда на Панатинайкос претърпя лека операция на лакътя

  • 21 юли 2026 | 12:45
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Звезда на Панатинайкос претърпя лека операция на лакътя

Центърът на Панатинайкос Матиа Лесор премина успешна лека хирургическа интервенция на лакътя, за да отстрани проблем, който го тормозеше в края на сезон 2025/26.

30-годишният френски баскетболист, който получи разрешение да играе във финалите на гръцката лига, реши да се справи с физическия проблем веднага след края на състезателния сезон.

Според гръцкото издание SDNA, процедурата е извършена преди единадесет дни, а играчът вече навлиза в заключителните етапи на определения му период за рехабилитация.

Медицинският щаб преценява, че общото време за възстановяване от тази специфична лека операция е приблизително две седмици. В резултат на това ръководството на клуба и треньорският щаб в Атина не изпитват дългосрочни притеснения относно неговата наличност или цялостното му здравословно състояние преди началото на кампаниите в Евролигата и вътрешното първенство за сезон 2026/27.

Очаква се Лесор да се присъедини към съотборниците си на терена през следващите дни, напълно възстановен и готов да играе на сто процента.

Успешната медицинска намеса гарантира бързото завръщане на спортист, който се радва на звездна кариера като доминираща сила под коша. Първоначално избран под номер 50 в драфта на НБА през 2017 г. от Филаделфия 76ърс, той се утвърди като един от водещите центрове в Европа със силни периоди в Монако и Партизан, преди да намери своя дом при "зелените" от Атина.

Престоят на Лесор в организацията достигна своя връх по време на историческия поход на гръцкия гранд към титлата в Евролигата през сезон 2023/24. Индивидуалното му представяне му донесе две поредни попадания в идеалния отбор на Евролигата през 2023 и 2024 г., както и титла от гръцкото първенство и два последователни трофея от Купата на Гърция.

Освен успехите си на клубно ниво, роденият в Мартиника играч остава значима фигура и в мъжкия национален отбор на Франция, като може да се похвали със сребърен олимпийски медал от Игрите в Париж през 2024 г. и бронз от Световното първенство на ФИБА през 2019 г.

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Снимки: Imago

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