Напрежение в Плевенско: Левски 2007 се възмути от жалбата на Ювентус (Малчика)

Ръководството на Левски 2007 излезе с отворено писмо, с което изрази възмущението си във връзка с жалбата на Ювентус (Малчика) до общинарите във връзка с отпуснати около 50 000 евро за клуба от родния град на Георги Парцалев.

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Публикуваме написаното от Левски 2007 без редакторска намеса:



ОФК Левски 2007 изразява своето възмущение от подадената от господин Анатолий Ангелов жалба за спиране на отпуснатите общински средства на стойност 49 430 евро, с които клубът да покрие задълженията си от изминалия сезон 2025/26. В качеството си на президент на ФК Ювентус 95 (Малчика) господин Ангелов отправя неправомерна молба в желанието си ОФК Левски да не получи средства, които да покрият задълженията му, за да съществува клуба, както и детско-юношеската школа, в която безвъзмездно тренират 80 деца.



ОФК Левски винаги изпълнява необходимите лицензионни условия, за да участва в Северозападната Трета лига и разполага със стадион и база, отговарящи на изискванията. В школата му работят лицензирани треньори и не се взимат такси от подрастващите.Клубът не е получавал пари от месец октомври 2025 година и в момента не получава средства от Община Левски от бюджета, предвидени за разпределение между спортните клубове на територията на общината.



Клубът получава средства, с които да изплати своите задължения и да продължи нормално съществуването си. А хората, които имат желание това да се случи и искат да има футбол в град Левски, не са никак малко, както се видя и по време на сесията на Общинския съвет. По документи отговаряме на условията, за да ни бъде отпусната тази сума. Подадени са и необходимите документи към Сметната палата, Националната агенция по приходите и Община Левски.Въпреки че няма наредба за разпределяна на общинските средства между отделните спортни клубове, Общинският съвет взе решение да се отпусне сумата от 49 430 евро, което беше подкрепено с писмено становище и от кмета на Община Левски Любка Александрова.



"Проблемът е, че няма бюджети за общините, защото държавата не е приела и държавния бюджет. Затова няма и въпросната наредба. Когато се приеме бюджет на общината, ще има и наредба за разпределяне на общинските средства за спортните клубове. Но ние не получаваме пари от този бюджет, защото такъв, на практика, няма. Преди години около 7-8 души от Ювентус (Малчика) също са идвали в моментите, в които се разпределят общинските средства. Тогава не съм се оплакал някой да ме заплашва мен или когото и да е. За мен това е изкривяване на реалните събития. Ако има заплаха, председателя на общинския съвет ще спази правилника и ако е необходимо ще се намесят органите на реда в лицето на общинска охрана или полиция", коментира президентът и старши треньор на клуба Дочко Дочев.

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