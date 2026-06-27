Екшън в Северна България! БГ Юве скочи срещу отпуснати €50 000, плашат клубния шеф по телефона

Ювентус (Малчика) входира официална жалба от името на президента на клуба Анатолий Ангелов относно отпускането на средства на Левски 2007 в размер на 49 430 евро. Молбата на клуба е решението да бъде отменено, тъй като е незаконосъобразно според "бианконерите" от Северна България.

"Не разбираме как е възможно да се отпускат средства с особено големи размери за един от двата клуба от общината, а другият да остава без каквито и да е общински средства като подкрепа. Отделно, искаме да споделим, че след като жалбата беше подадена, нашият президент Анатолий Ангелов е получил заплахи по телефона и в социалните мрежи, включващи физическа саморазправа и насилие. Това е крайно недопустимо и господин Ангелов е притеснен за своето лично здраве, опитвайки се да защити, както Ювентус (Малчика), така и правдата", написаха "зебрите" от с. Малчика.

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