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Първа тренировка за Павликени

  • 15 юли 2026 | 09:41
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Първа тренировка за Павликени

Днес в 18:00 часа, едноименния тим на Павликени дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Треньорът Димо Атанасов ще изведе 22 футболисти за първо занимание. Целият процес ще се провеждат на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

22 юли: ПавликениЮвентус (Малчика)

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: ПавликениЯнтра (Полски Тръмбеш)

1 август: ПавликениАкадемик (Свищов)

5 август: ПавликениЛевски 2007 (Левски)

8 август: ПавликениЕтър U17 (Велико Търново)

15 август: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

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