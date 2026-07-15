Първа тренировка за Павликени

Днес в 18:00 часа, едноименния тим на Павликени дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Треньорът Димо Атанасов ще изведе 22 футболисти за първо занимание. Целият процес ще се провеждат на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

22 юли: Павликени – Ювентус (Малчика)

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: Павликени – Янтра (Полски Тръмбеш)

1 август: Павликени – Академик (Свищов)

5 август: Павликени – Левски 2007 (Левски)

8 август: Павликени – Етър U17 (Велико Търново)

15 август: Павликени – Етър II (Велико Търново)

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