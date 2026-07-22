Първи международен турнир по AirBadminton у нас

Българска федерация бадминтон за първи път ще бъде домакин на международно състезание по AirBadminton (бадминтон на открито). Турнирът ще се проведе от 24 до 26 юли в София на плажните игрища на комплекс “Beach Mania Home”.

В него ще вземат участие отборите на България, Гърция, Турция, Нидерландия, Египет и Обединени Арабски Емирства. Надпреварата е в дисциплините - смесени отбори и индивидуално 3 по 3 мъже и жени.

Водачи при жените са българките Силвана Генкова, Димитрия Попстойкова, Михаела Чолакова и Йоана Ангелова, които са световни вицешампионки от 2025-а.

При мъжете България ще бъде представена от Александър Пешев, Христо Пенчев, Димитър Ненчев, Лилиян Михайлов, които на световния шампионат миналата година се класираха на пето място. Треньор на отборите е Мирослав Петров.

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