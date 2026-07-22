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"Ролан Гарос" готви революция в наградния фонд

  • 22 юли 2026 | 16:09
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"Ролан Гарос" готви революция в наградния фонд

Откритото първенство на Франция стана първият турнир от Големия шлем, който предлага на тенисистите дял от приходите на събитието. Това е значителна стъпка напред в спора за наградните фондове. Представители на „Ролан Гарос“ са отправили предложението към представителя на играчите Лари Скот по време на разговори на „Уимбълдън“ преди две седмици. Ходът ще увеличи натиска върху US Open, който трябва да обяви наградния фонд за тазгодишния турнир в началото на следващия месец.

Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open
Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open

Все още не е постигнато споразумение, но готовността на Откритото първенство на Франция да се ангажира с модел за подялба на приходите при определянето на наградните фондове е сериозно развитие. То отличава „Ролан Гарос“ от останалите три турнира от Големия шлем. Председателят на „Ол Инглънд Клъб“ Деби Джеванс разгневи играчите миналия месец, като заяви, че „няма никакъв смисъл“ приходите на турнирите да се използват за определяне на наградните фондове. Това накара тенисистите да заплашат с медиен бойкот през първата седмица на „Уимбълдън“, макар че впоследствие протестът беше отменен.

Изглежда, че „Ролан Гарос“ е възприел различен подход. Ангажиментът за поделяне на приходите е придружен от готовност за вноски в пенсионните и здравните фондове на играчите, както и за предоставяне на по-голяма роля на тенисистите при управлението на турнира. Играчите искат гаранции, че всички турнири от Големия шлем ще разпределят 16% от приходите си за наградни фондове с незабавно действие, като този дял се увеличи до 22% през 2030 г.

Наградният фонд на "Уимбълдън" се увеличава с 20%
Наградният фонд на "Уимбълдън" се увеличава с 20%

Турнирите от Големия шлем предлагат значителни увеличения на наградните фондове през последните години, но играчите желаят договорена формула, основана на подялба на приходите, вместо всяка година да чакат да бъдат информирани за размера на средствата. US Open е под особен натиск, тъй като турнирът разполагаше с повече време да постигне споразумение с играчите. Надпреварата следващия месец съвпада и с встъпването в длъжност на новия главен изпълнителен директор на Американската тенис асоциация – Крейг Тайли.

Няколко тенисисти, сред които и номер едно в света при мъжете Яник Синер, заплашиха да не играят в турнира на смесени двойки на US Open, който предшества надпреварата на сингъл във „Флашинг Медоус“, ако не бъде постигнат значителен напредък. Миналата година US Open увеличи наградния си фонд с 20% до 90 милиона долара, спрямо 75 милиона долара през предходната година. Подобно увеличение и тази година би означавало, че за първи път играчите ще се борят за общ награден фонд над 100 милиона долара.

Анализ на Мат Хюс за "Гардиън"

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