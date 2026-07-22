Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лос Кабос посрещна топло Григор

Лос Кабос посрещна топло Григор

  • 22 юли 2026 | 11:20
  • 1544
  • 0
Лос Кабос посрещна топло Григор

Григор Димитров вече е в мексиканския курорт Лос Кабос, където през следващата седмица му предстои участие в юбилейното 10-о издание на АТР 250 турнира Mifel Tennis Open.

“Здравей, Григор! Лос Кабос изглежда още по-ярък с теб тук”, поздравиха го домакините.

Най-добрият български тенисист от своя страна отправи послание към феновете.

“Здравейте, приятели, аз съм Григор. Отново съм в Лос Кабос. Много съм развълнуван да съм отново тук. Мина известно време от последния път. Елате да ни подкрепите!”, заяви Димитров във видео, публикувано на официалния профил на турнира в Инстаграм.

Заемащият 142-ро място в световната ранглиста Григор Димитров, който се опитва да се завърне сред най-добрите след тежката контузия, ще участва на турнира благодарение на специалната покана (“уайлд кард”), предоставена му от организаторите. При дебютното си и единственото до момента участие в Лос Кабос през 2019 година той достигна до осминафиналите.

Интересен момент от историята на турнира е неговото виртуално издание през 2020 г. поради пандемията от Ковид-19. Тогава победителите се определяха чрез онлайн гласуване, а Григор Димитров спечели най-много гласове от феновете и символично триумфира с титлата в импровизираната надпревара.

След Лос Кабос Димитров ще се отправи към Синсинати, където ще участва с "уайлд кард" на последния турнир от сериите “Мастърс 1000" преди US Open.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 22 юли 2026 | 09:10
  • 439
  • 0
Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

  • 22 юли 2026 | 08:57
  • 704
  • 0
Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

  • 21 юли 2026 | 22:31
  • 569
  • 0
Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

  • 21 юли 2026 | 22:21
  • 3407
  • 0
Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

  • 21 юли 2026 | 20:26
  • 1052
  • 0
След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

  • 21 юли 2026 | 17:30
  • 1685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 8764
  • 9
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 15149
  • 65
ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 10390
  • 73
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 552
  • 0
Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

  • 22 юли 2026 | 10:38
  • 6215
  • 12
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 26752
  • 26