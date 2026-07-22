Лос Кабос посрещна топло Григор

Григор Димитров вече е в мексиканския курорт Лос Кабос, където през следващата седмица му предстои участие в юбилейното 10-о издание на АТР 250 турнира Mifel Tennis Open.

“Здравей, Григор! Лос Кабос изглежда още по-ярък с теб тук”, поздравиха го домакините.

Най-добрият български тенисист от своя страна отправи послание към феновете.

“Здравейте, приятели, аз съм Григор. Отново съм в Лос Кабос. Много съм развълнуван да съм отново тук. Мина известно време от последния път. Елате да ни подкрепите!”, заяви Димитров във видео, публикувано на официалния профил на турнира в Инстаграм.

Заемащият 142-ро място в световната ранглиста Григор Димитров, който се опитва да се завърне сред най-добрите след тежката контузия, ще участва на турнира благодарение на специалната покана (“уайлд кард”), предоставена му от организаторите. При дебютното си и единственото до момента участие в Лос Кабос през 2019 година той достигна до осминафиналите.

Интересен момент от историята на турнира е неговото виртуално издание през 2020 г. поради пандемията от Ковид-19. Тогава победителите се определяха чрез онлайн гласуване, а Григор Димитров спечели най-много гласове от феновете и символично триумфира с титлата в импровизираната надпревара.

След Лос Кабос Димитров ще се отправи към Синсинати, където ще участва с "уайлд кард" на последния турнир от сериите “Мастърс 1000" преди US Open.

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