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Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

  • 22 юли 2026 | 11:05
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Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

Яник Синер е напълно готов да изгради своето наследство на върха на ATP тура. В понеделник италианецът започна своята 81-ва седмица като номер 1 в световната ранглиста – постижение, което го изкачи до 10-о място в списъка на играчите, прекарали най-много време на трона на мъжкия професионален тенис. Едва 24-годишен, Синер е изградил ниво на зрялост, достойно за най-големите икони на спорта, сред които той вече заема своето заслужено място.

Сезон 2026 досега е доказателство за менталната сила на Синер. Италианецът си върна първото място по впечатляващ начин, след като през миналия август загуби позицията №1 от големия си съперник Карлос Алкарас (след поражението от испанеца на финала на US Open). В началото на забележителния си европейски сезон на клей за 2026 г., по време на който стигна и до оформянето на "Кариерен Златен Мастърс", Синер спечели финалния мач в Монте Карло срещу Алкарас, за да се изстреля отново до номер 1. Оттогава насам Синер записа 15 поредни седмици на доминация като човека, когото всички искат да победят.

С последния си престой на върха Синер задмина общо 66-те седмици на Алкарас като №1, а също така изпревари и велики състезатели като шведа Стефан Едберг (72) и австралиеца Лейтън Хюит (80), когото задмина в понеделник, за да се превърне в един от 10-те най-велики крале за всички времена в ранглистата на ATP.

Бившият треньор на Агаси и Мъри смята, че Синер и Алкарас нямат място в топ 10 на всички времена
Бившият треньор на Агаси и Мъри смята, че Синер и Алкарас нямат място в топ 10 на всички времена

Рамо до рамо с истински тенис, Синер ще трябва да премине границата от 100 седмици, за да продължи изкачването си в един от най-ексклузивните клубове в тениса. Следващите в мерника му са Андре Агаси (101 седмици като №1) и Бьорн Борг (109) – легенди, до които той би могъл да се доближи още тази година.

Предстоящите месеци дават на Синер предостатъчно възможности да продължи да трупа време на върха на ранглистата, тъй като в момента тои се наслаждава на един от най-силните си периоди на доминация над своите съперници. Италианецът, който наскоро успешно защити титлата си на Уимбълдън, има преднина от 4 970 точки пред най-близкия си преследвач Александър Зверев и му предстои период, в който може да натрупа още ценни точки за ранглистата.

В момента мислите на Синер са насочени към северноамериканския сезон на твърди кортове, където има възможност за подобрение спрямо резултатите му от 2025 г.: Миналата година италианецът не участва на Мастърса в Канада и стигна до финала на турнира Мастърс в Синсинати и на US Open, докато испанецът Алкарас – който от няколко месеца е извън корта заради контузия на китката – ще има да защитава точки от спечелените титли на последните два турнира.

Синер за първи път оглави световната ранглиста през седмицата от 10 юни 2024 г. – неговият пробивен сезон, в който спечели първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия. Първият му престой като световен номер 1 продължи 65 поредни седмици, което е седмата най-дълга серия в историята.

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