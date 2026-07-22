Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

Бруно Дженев и Александър Борисов при юношите, както и Карла Бързакова при девойките, се класираха за третия кръг на сингъл на Европейското лично първенство до 14 години, което се провежда в Мост (Чехия).

Поставеният под №6 при юношите Бруно Дженев направи обрат и победи Лука Митрович (Хърватия) с 2:6, 6:4, 7:5, след като спечели последните два гейма в мача. На 1/16-финалите Дженев ще играе срещу Тристан Дюкро (Франция).

Поставеният под №11 Александър Борисов се наложи със 7:5, 6:1 над Араш Ялчънкая (Турция). Българинът изоставаше с 4:5 в първия сет, но спечели девет от следващите десет гейма в двубоя. На 1/16-финалите Борисов ще се изправи срещу Леон Мотушич (Хърватия).

Държавната шампионка на България до 14 години Карла Бързакова победи поставената под №11 Джини Чен (Великобритания) с 6:3, 7:6(6), след като направи обрат в тайбрека на втория сет от 4:6 точки. Вчера Бързакова стартира с убедителна победа с 6:0, 6:4 над Катрина Лусина (Латвия), а следващата ѝ съперничка ще бъде Клеманс Шнайдер (Франция).

Рая Петкова отпадна във втория кръг на сингъл след поражение с 3:6, 5:7 от Виктория Нанава (Грузия).

Българските таланти ще участват и в надпреварата на двойки. При юношите Бруно Дженев и Александър Борисов, поставени под №4 в схемата, ще започнат участието си директно от втория кръг срещу датчаните Филип Хартвигсен Дианати и Кевин Ле Ли.

При девойките Карла Бързакова и Рая Петкова, поставени под №14 в схемата, също ще започнат от втория кръг, където ще се изправят срещу туркините Ая Акан и Едже Шен.

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