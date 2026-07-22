Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

  • 22 юли 2026 | 09:39
  • 234
  • 0
Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

Бруно Дженев и Александър Борисов при юношите, както и Карла Бързакова при девойките, се класираха за третия кръг на сингъл на Европейското лично първенство до 14 години, което се провежда в Мост (Чехия).

Поставеният под №6 при юношите Бруно Дженев направи обрат и победи Лука Митрович (Хърватия) с 2:6, 6:4, 7:5, след като спечели последните два гейма в мача. На 1/16-финалите Дженев ще играе срещу Тристан Дюкро (Франция).

Поставеният под №11 Александър Борисов се наложи със 7:5, 6:1 над Араш Ялчънкая (Турция). Българинът изоставаше с 4:5 в първия сет, но спечели девет от следващите десет гейма в двубоя. На 1/16-финалите Борисов ще се изправи срещу Леон Мотушич (Хърватия).

Държавната шампионка на България до 14 години Карла Бързакова победи поставената под №11 Джини Чен (Великобритания) с 6:3, 7:6(6), след като направи обрат в тайбрека на втория сет от 4:6 точки. Вчера Бързакова стартира с убедителна победа с 6:0, 6:4 над Катрина Лусина (Латвия), а следващата ѝ съперничка ще бъде Клеманс Шнайдер (Франция).

Рая Петкова отпадна във втория кръг на сингъл след поражение с 3:6, 5:7 от Виктория Нанава (Грузия).

Българските таланти ще участват и в надпреварата на двойки. При юношите Бруно Дженев и Александър Борисов, поставени под №4 в схемата, ще започнат участието си директно от втория кръг срещу датчаните Филип Хартвигсен Дианати и Кевин Ле Ли.

При девойките Карла Бързакова и Рая Петкова, поставени под №14 в схемата, също ще започнат от втория кръг, където ще се изправят срещу туркините Ая Акан и Едже Шен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 22 юли 2026 | 09:10
  • 318
  • 0
Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

  • 22 юли 2026 | 08:57
  • 484
  • 0
Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

  • 21 юли 2026 | 22:31
  • 553
  • 0
Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

  • 21 юли 2026 | 22:21
  • 3361
  • 0
Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

  • 21 юли 2026 | 20:26
  • 961
  • 0
След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

  • 21 юли 2026 | 17:30
  • 1653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 6988
  • 50
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 9636
  • 35
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 23852
  • 23
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

  • 21 юли 2026 | 23:17
  • 42952
  • 117
Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

  • 22 юли 2026 | 00:29
  • 16548
  • 11
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 60898
  • 246