Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Наградният фонд на "Уимбълдън" се увеличава с 20%

Наградният фонд на "Уимбълдън" се увеличава с 20%

  • 11 юни 2026 | 15:38
  • 202
  • 0
Наградният фонд на "Уимбълдън" се увеличава с 20%

Наградният фонд на "Уимбълдън" ще бъде увеличен с 20 процента и през 2026 година ще достигне до 64,2 милиона паунда, съобщават световните медии в четвъртък. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще вземат по 3,6 милиона, а загубилите в първия кръг на Откритото първенство по тенис на Великобритания ще получат по 80 000 паунда.

Общият награден фонд на третия за сезона турнир от Големия шлем се е увеличил с 10,7 милиона паунда в момент. Това се случва, когато тенисистите опитват да си уредят по-голям дял от общите приходи на четирите водещи турнира през годината, а конкретните колективни стъпки за това вече са предприети.

Номер 1 в световната ранглиста Арина Сабаленка заяви преди началото на "Ролан Гарос", че играчите в даден момент трябва да организират бойкот, ако исканията им не бъдат изпълнени. Номер 1 при мъжете Яник Синер, американката Коко Гоф и други тенисисти също се изказаха по темата.

Състезателите от топ 10 дори ограничиха сесиите си с журналисти в Париж до 15 минути като знак на символичен протест срещу своя дял от приходите от турнира.

Преди малко повече от година 20 водещи тенисисти изпратиха писмо до ръководителите на четирите турнира от Големия шлем, в което настояват за по-голямо участие при вземането на всякакви решения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Денислава Глушкова спаси шест мачбола срещу по-малката сестра на Хуркач

Денислава Глушкова спаси шест мачбола срещу по-малката сестра на Хуркач

  • 11 юни 2026 | 08:39
  • 748
  • 0
Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща

Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща

  • 11 юни 2026 | 06:56
  • 6294
  • 2
Донски отпадна и на двойки в Братислава

Донски отпадна и на двойки в Братислава

  • 11 юни 2026 | 02:33
  • 1238
  • 0
Анас Маздрашки приключи участието си на двойки в Румъния

Анас Маздрашки приключи участието си на двойки в Румъния

  • 10 юни 2026 | 23:27
  • 749
  • 0
Де Минор продължава напред в Хертогенбош

Де Минор продължава напред в Хертогенбош

  • 10 юни 2026 | 23:14
  • 628
  • 0
Бублик е на четвъртфинал в Щутгарт

Бублик е на четвъртфинал в Щутгарт

  • 10 юни 2026 | 22:49
  • 596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 2151
  • 0
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 29782
  • 67
Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 23956
  • 10
Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
  • 19412
  • 72
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 25503
  • 31
23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

  • 11 юни 2026 | 13:25
  • 2053
  • 3