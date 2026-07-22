Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки в Тампере

Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки в Тампере

  • 22 юли 2026 | 15:02
  • 299
  • 1
Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки в Тампере

Антъни Генов допусна поражение в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) отстъпиха на Шимон Киелан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия) с 4:6, 4:6 за 79 минути на корта.

След размяна на пробиви се стигна до равенство 4:4, но тогава Киелан и Нойхрист осъществиха нов брейк и си дадоха шанс да сервират за водачеството в общия резултат. Във втората част единственият пробив дойде в петия гейм, когато отново полякът и австриецът поведоха с 3:2, а до края Генов и Бари не намериха отговор.

Така единственият българин в турнира на клей в града на 179 километра северно от столицата Хелзинки остава Димитър Кузманов, който утре ще продължи участието си във втория кръг от надпреварата на сингъл срещу втория поставен Ото Виртанен (Финландия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open

Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open

  • 22 юли 2026 | 15:27
  • 535
  • 0
Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

  • 22 юли 2026 | 11:49
  • 1278
  • 0
Лос Кабос посрещна топло Григор

Лос Кабос посрещна топло Григор

  • 22 юли 2026 | 11:20
  • 4783
  • 3
Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

  • 22 юли 2026 | 11:05
  • 1146
  • 0
Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

  • 22 юли 2026 | 09:39
  • 407
  • 0
Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 22 юли 2026 | 09:10
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 28943
  • 48
Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 20957
  • 18
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 27330
  • 31
Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

  • 22 юли 2026 | 16:24
  • 27
  • 0
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 23627
  • 90
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 5151
  • 11