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Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

  • 22 юли 2026 | 11:49
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Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

Даниел Мерида участваше едва в седмия си турнир на ниво ATP на турнира в Умаг. Това обаче не попречи на 21-годишния испанец да стигне до титлата. Мерида победи Дамир Джумхур в трисетов финал. Испанецът сервираше за титлата във втория сет, но в крайна сметка се стигна до решаваща част. След като спечели най-големия трофей в кариерата си, Мерида говори пред ATPTour.com за седмицата си в Умаг и за още много неща.

Какво означава за теб да спечелиш първата си титла в ATP тура?

„Невероятно е. Когато спечелиш титла от ATP тура, усещането е различно. Това е нещо наистина голямо, затова съм изключително щастлив от първата си титла и съм мотивиран да продължа да работя.“

Кои хора имаха най-голямо влияние за достигането ти до този момент в кариерата?

„Има много хора – баща ми, приятелката ми, която е тук с мен тази седмица, майка ми, брат ми. Всички винаги много ме подкрепят, така че не мога да избера само един. Всички са важни.“

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Как започна да играеш тенис и какво те накара да се влюбиш в спорта?

„Влюбих се в тениса още като дете. Прекарвах по-голямата част от времето си на тенис корта. Обичам тениса, обичам да играя турнири. Това е нещо наистина, наистина важно за мен.“

Кои са любимите ти спомени от времето, когато баща ти те водеше на тенис като дете?

„Имам много спомени с него. Първо започнахме с падел, а след това преминахме към тениса. Имам много снимки и много спомени. Той винаги беше с мен на тренировките, по време на пътуванията и ми помагаше.“

Какви уроци извлече от първия си финал в ATP тура в Букурещ?

„Извлякох много уроци, но за мен най-важното беше да започна да играя агресивно, да използвам ударите си. Това много ми помогна днес.“

Как би се описал като тенисист и извън корта?

„Като играч бих се определил като агресивен тенисист. Харесва ми да удрям топката възможно най-силно. Извън корта съм просто спокоен човек. Харесва ми, когато е възможно, да прекарвам време със семейството и приятелите си, както и да излизам на вечеря с близките си хора.“

Кои са любимите ти занимания извън тениса?

„Харесвам видеоигрите. Обичам да гледам как хората играят видеоигри. Харесва ми и да играя с приятелите си. Мисля, че това е нещото, с което най-често се занимавам извън тениса.“

Какво мислиш, че щеше да правиш, ако не беше тенисист и защо?

„Със сигурност нещо, свързано с видеоигрите – стрийминг или нещо друго, защото по цял ден съм пред компютъра и играя.“

Как ще отпразнуваш първата си титла в ATP тура?

„Днес ще празнувам с приятелката си. Утре ще обядваме и ще вечеряме заедно. Утре летим за следващия турнир, но със сигурност ще се опитаме да направим нещо специално.“

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