Залата на славата на НБА за пръв път ще почете активен играч

Баскетболната Зала на славата ще открие нова изложба, посветена на звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри. Това ще бъде първият случай в историята, в който активен играч е почетен по такъв начин.

"Да бъда част от баскетболната Зала на славата по този начин е трудно да се опише с думи. Когато мисля за пътешествието си, си спомням за хората, които вярваха в мен, работата, която се случваше, когато никой не гледаше и моментите, които ме оформиха на терена и извън него. Това, че тази история ще бъде разказана докато все още играя, е нещо, което не приемам с лека ръка", заяви Стеф Къри, цитиран от ESPN.

He changed the game for good. And now, he makes history yet again.



Beginning this Friday, Stephen Curry will become the first active player EVER to have an exhibit at the @Hoophall 👏 pic.twitter.com/pjKldCPc8J — Golden State Warriors (@warriors) July 21, 2026

Изложбата под наслов "Stephen Curry: Beyond the Arc" ("Стеф Къри: Отвъд линията за три точки") ще бъде открита за посетители в Спрингфийлд, Масачузетс, в петък. Тя ще включва експонати от олимпийските и шампионските му успехи, екипировка, носена в мачове, както и архивни кадри, проследяващи пътя му от пренебрегван млад талант до един от най-успешните играчи в историята на НБА и четирикратен шампион на лигата.

"Стеф не само пренаписа начина, по който се играе баскетболът, но също даде пример за това как да бъдеш модел за подражание. Това е наистина исторически момент за нас и за баскетболните фенове по света", каза президентът на Залата на славата Джон Долева.

През есента 38-годишният Къри ще започне 18-ия си сезон в НБА, като до момента има средни показатели от 24,8 точки, 6,3 асистенции и 4,7 борби. Той е и играчът с най-много отбелязани тройки в историята на лигата с 4248.

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