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Баскетболната федерация се присъедини към програмата “Спорт без отпадъци”

  • 21 юли 2026 | 22:38
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Баскетболната федерация се присъедини към програмата “Спорт без отпадъци”

По време на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, в Дивизия Б, Българската федерация по баскетбол доказа, че масовите спортни събития могат да бъдат и платформа за екологична отговорност, похвалиха се от организацията.

"Федерацията направи стратегическа стъпка, като внедри реални решения за управление на ресурсите и стана част от националната програма "Спорт без отпадъци" на сдружение "БГ Бъди активен". За да бъде рециклирането ефективно по време на масови събития, то не трябва да е задължение, а интуитивен избор. 

Улеснихме играчи и зрители като:

- На територията на турнира поставихме емблематичния Шишеяд® - инсталацията за рециклиране, която ангажира участниците и публиката да смачкат и изхвърлят своите празни бутилки, превръщайки действието в позитивен навик.
- Затворен цикъл и партньорство - Инициативата се реализира с логистичната експертиза на Екопак България АД. Благодарение на това сътрудничество, хилядите пластмасови бутилки, генерирани по време на първенството, са събрани разделно и предадени за директна преработка, предотвратявайки попадането им в депата или природата.

Масовият спорт притежава огромен капацитет за социално влияние. 

Интегрирането на подобни зелени практики доказва, че чистата среда не е въпрос на еднократни кампании, а на добре планирани процеси, устойчиви партньорства и лична отговорност", написаха още от федерацията.

Снимка: basketball.bg

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