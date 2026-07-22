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Андон Вачев се завръща в Ямбол

  • 22 юли 2026 | 12:25
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Андон Вачев се завръща в Ямбол

Андон Вачев се завръща в баскетболния Ямбол, информираха официално от клуба в социалните мрежи.

"Нека приветстваме Андон Вачев обратно в отбора на БК Ямбол! Андон е един от най-перспективните български високи играчи от своето поколение. Роден на 17 август 2003 година в Сливен, той е висок 205 сантиметра и играе на позиция център. Още в ранна възраст избира пътя на развитието си в школата на Ямбол, където израства като състезател и прави първите си стъпки в мъжкия баскетбол", написаха от БК Ямбол във Фейсбук и още:

"Андон Вачев вече натрупа ценен опит в Националната баскетболна лига. За отбора на Ямбол той има 62 официални мача във всички първенства и турнири за четири сезона (2019-2021, 2022-2024). В тези мачове има средно по 2.6 точки и 2.1 борби за 12.0 игрови минути.

Два сезона (2024-2026) Андон Вачев игра за Левски. За софийския отбор той има изиграни 52 официални мача в редовния сезон, в които е отбелязал средно по 6.3 точки и е хванал 3.5 борби за средно по 15.7 минути. Бил е част от националните гарнитури на България, представлявайки страната на европейски първенства при подрастващите, където демонстрира борбеност, дисциплина и желание за развитие.

Вачев стана MVP на финалите за юноши през 2022 година, които се проведоха в Ямбол, а отборът стана шампион на България."

Преди дни от клуба представиха и нов главен треньор на детско-юношеската школа - Ненад Джорич.

"Като баскетболист през сезон 2002/2003 Джорич защитава цветовете на Ямболгаз, оставяйки отлични впечатления със своите спортно-технически качества и лидерство на игрището. Това е един от най-силните индивидуални сезони на чуждестранен играч в историята на клуба. Бронзов медалист с Ямболгаз за сезон 2002/2003", заявиха от БК Ямбол по повод Ненад Джорич, цитирайки думите му:

"Ямбол винаги е заемал специално място в моята кариера. За мен е чест да се завърна и да работя за бъдещето на клуба."

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