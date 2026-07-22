БУБА Баскетбол прави игра с награди от Александър Везенков

БУБА Баскетбол организира интересна игра в социалните мрежи, в която деца, родители, състезатели, треньори и всички приятели на спорта могат да участват с възможност да спечелят подписан потник на Олимпиакос на Александър Везенков.
Ето какво обявиха от БУБА Баскетбол в социалните си мрежи, прикачайки и транспарант на Везенков на националния стадион "Васил Левски":
"Има спортисти, които печелят мачове и трофеи. Има и такива, които карат хиляди деца да влязат в залата, да облекат баскетболен екип и да повярват, че големите мечти са възможни.
За нас Александър Везенков е точно такъв пример.
Всеки ден в нашата зала виждаме деца, които тренират с неговия екип, следят изявите му и мечтаят един ден да играят като него. С труда, постоянството, скромността и успехите си той запалва любовта към баскетбола не само сред състезателите на БУБА, но и сред децата във всички клубове в България.
Затова БК БУБА Баскетбол, с подкрепата на Национална спортна база, постави специален транспарант на Националния стадион „Васил Левски“.
Това е нашият начин да кажем:
Благодарим ти, Саша! Гордеем се с теб!
Благодарим ти, че вдъхновяваш нашите деца!
А три потника на Олимпиакос, подписани лично от Александър Везенков, очакват своите нови притежатели.
В предизвикателството може да участва всеки - деца, родители, състезатели, треньори, фенове и всички приятели на баскетбола:
Снимай се с транспаранта.
Качи снимката или видеото на Story.
Отбележи @BUBABasketball.
#️⃣ Добави хаштага #ГордиСВезенков.
Можеш да участваш до 31 август.
Трима участници ще спечелят по един подписан потник.
Но предизвикателството не приключва тук!
Предаваме щафетата към всички баскетболни клубове в България. Покажете как Александър Везенков вдъхновява децата във вашия клуб, споделете снимка или видео, добавете #ГордиСВезенков и предизвикайте следващия клуб!
Нека #ГордиСВезенков обиколи всички баскетболни зали в България!
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