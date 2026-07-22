Александър Везенков стана магистър

След успешното си дипломиране като магистър в Национална спортна академия баскетболната звезда Александър Везенков получи сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора проф. Красимир Петков. Преди година играчът на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА.

Преди кратката церемония в заседателната зала на Спортната академия двукратният MVP на Евролигата и шампион на Гърция и Стария континент за 2026 г. заедно с баща си Сашо Везенков – президент на БК „Балкан“ (Ботевград) и бивш дългогодишен баскетболен национал, разговаряха с проф. Петков и доц. Христо Андонов – зам.-ректор по учебната работа. В срещата в кабинета на ректора се включи и проф. Даниела Дашева – ръководител на магистърска програма „Спорт за високи постижения“, която двукратният Спортист на годината на България (2022 и 2023 г.) успешно завърши.

Сашо Везенков изрази увереност, че дипломирането като бакалавър и магистър в НСА ще помогне много на сина му да стане добър и успешен баскетболен треньор, дори по-успешен от състезател, защото проявява страхотно разбиране на играта. Александър Везенков сподели, че обучението му в Спортната академия е първа и много важна стъпка в плановете му да се посвети на треньорството, след като приключи състезателната си кариера.

Везенков младши, който на 6 август навършва 31 години, в момента тренира самостоятелни и му предстои подготовка с националния отбор за гостуването на Румъния в Букурещ (30 август) – първа среща от втората фаза на предквалификациите за европейското първенство. Българският състав е в група заедно с Дания и Румъния, от която само победителят ще се класира за следващия етап – същинската квалификация за шампионата през 2029 г. В континенталната надпревара ще участват 24 отбора, като турнирът ще се проведе в четири държави – Испания, Гърция, Словения и Естония.

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