Решаващи 12 месеца за Бен Ууластън

Пред англичанина Бен Ууластън предстоят решаващи 12 месеца. Прогнозното му място в ранглистата в края на сезона го оставя близо до опасната зона, но той посреща предстоящите предизвикателства с характерното си спокойствие.

World Snooker Tour разговаря с 39-годишния Ууластън за лятото му и за трудното начало на сезона:

Бен, как би обобщил началото на сезона си?

„Изправих се срещу Лю Хуню в квалификациите за Откритото първенство на Китай и срещу Хосеин Вафаей в пресявките за Откритото първенство на Ухан. И двамата играха почти безгрешно и не успях да се класирам. Честно казано, смятам, че играта ми е на прилично ниво. Представих се добре в Championship League и отпаднах заради по-нисък най-висок брейк. Понякога се случват такива неща, а аз играх сравнително добре. Началото на сезона можеше да се развие по различен начин.

Предстои ни серия от три квалификационни турнира, така че се надявам там да се върна на правилния път. Няма да променям нищо през този сезон. Последните шест месеца не бяха особено добри за мен, но се опитвам да запазя позитивната си нагласа и се надявам след това да дойдат и резултатите.“

Прави ли нещо интересно през лятото?

„В края на май пътувахме до Беларус и се срещнахме с част от семейството на Татяна – съпругата ми, която е и съдия в професионалния тур. Прекарахме си невероятно. Минск е изключително чист град и всички се държат много възпитано. Усещането е малко по-различно в сравнение с Великобритания!

Децата се зарадваха, че видяха своя дядо, лелите, чичовците и братовчедите си. Щяхме да ходим по-често, ако имахме възможност, но в наши дни е много трудно да се стигне до Беларус, което е жалко. В момента трябва да летиш до Литва и оттам да преминеш границата. Именно това е основното предизвикателство.

Там има невероятен аквапарк. Посетихме го един ден и беше фантастично. Мястото е огромно и има около 20 или 30 различни пързалки. Отидохме и на балетно представление, срещнахме се с много хора и излизахме да хапваме. Това е прекрасно място за посещение.“

Ти си голям почитател на тениса. Какво мислиш за достигането на британеца Артър Фери до полуфиналите на „Уимбълдън“ като участник с „уайлд кард“?

„Той се представи невероятно, за да достигне до полуфиналите. Да спечели още един мач и да продължи напред щеше да бъде огромна крачка. Надявам се този резултат да даде тласък на кариерата му и да не остане еднократен успех.

Той е млад и е учил в Станфордския университет, така че предполагам, че сега е изцяло съсредоточен върху тениса и може да продължи да се развива.

В мъжкия тенис е доста трудно да постигаш добри резултати, ако не си висок. Той е със среден ръст, което го отличава. Ако не притежаваш предимството на големия ръст и дългия обсег, трябва да бъдеш специален в други компоненти на играта. Той показа това на тазгодишния „Уимбълдън“.“

Как гледаш на предстоящата част от сезона и мислиш ли за положението си в ранглистата?

„Това винаги е някъде в съзнанието ти, но все още сме в самото начало на сезона. Ако продължавам да бъда в тази позиция и след Коледа, вероятно ще започна да мисля повече по въпроса. Надявам се обаче дотогава вече да не съм там.

Ще продължа да работя усилено и се надявам да започна да виждам резултатите от този труд. Квалификациите през следващата седмица са чудесна възможност да поставя началото.“

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