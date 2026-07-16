Първа титла в кариерата на Джак Джоунс

Джак Джоунс спечели първата професионална титла в кариерата си, след като навакса изоставане от 1:2 и победи Дейвид Гилбърт с 3:2 във финала на Championship League – първия ранкинг турнир за новия сезон.

Уелсецът Джоунс заслужи 33 000 паунда и място в турнира „Шампион на шампионите“ през ноември. Най-важното обаче е, че за първи път вдигна трофей, откакто стана професионалист през 2010 г. Той трябваше три пъти да завърши на първо място в групите на продължилия 21 дни турнир, за да достигне до финала в Лестър, където надделя над Гилбърт в напрегнат сблъсък.

Джоунс постигна големия си пробив през 2024 г., когато достигна до първия си ранкинг финал на Световното първенство, но загуби от Кайрън Уилсън в „Крусибъл“. През следващите две години той не успя да достигне същото ниво, а през миналия сезон преживя особено тежък момент, когато счупи ръката си, удряйки масата от яд по време на тренировка. Сега обаче 32-годишният състезател може да отпразнува първия трофей в кариерата си.

„Усещането е нереално. Тази вечер бях по-нервен, отколкото на финала на Световното първенство“, заяви състезателят от Кумбран. „Сякаш свалих огромен товар от гърба си и е хубаво най-накрая да го постигна. Чудесно е за съпругата и сина ми, които ме подкрепят. Родителите ми пък прекараха 15 години, гледайки как губя, така че е приятно да спечеля една титла и за тях.“

Гилбърт, който спечели турнира през 2021 г., взе откриващия фрейм във финала със сенчъри брейк от 104 точки. Джоунс изравни с поредица от 64, а третият фрейм отиде в сметката на Гилбърт след брейк от 66.

Гилбърт изглеждаше с предимство в началото на четвъртия фрейм, когато съперникът му попадна в труден снукър. Джоунс обаче изпълни невероятно измъкване, като удари кафявата топка след четири борда и остави безопасна позиция на масата. По-късно той направи брейк от 86 точки и изравни резултата за 2:2.

Първата възможност в решаващия фрейм се откри пред Гилбърт, но той реализира само 11 точки, преди да пропусне червена топка с помощта на удължителя. Джоунс отговори с 55 точки, след което розовата към средния джоб се удари в близката челюст.

Надеждите на Гилбърт обаче приключиха, когато друга червена топка се разходи между челюстите на горния ъглов джоб и остана на масата. Това предостави на Джоунс възможност да добави още 14 точки и да стигне до победата.

В груповата фаза Джоунс започна с победа с 3:0 над Хосеин Вафаей, като най-високият му брейк беше 116 точки. След това завърши наравно 2:2 с Джан Анда. Той си осигури първото място в групата с успех с 3:0 над Дилън Емъри, записвайки серии от 70 и 87 точки.

Гилбърт реализира брейкове от 104 и 101 точки при победата си с 3:1 над Лей Пейфан. След това направи серии от 102 и 82 при равенството 2:2 с Елиът Слесър. Той приключи участието си в групата с победа с 3:1 над Нопон Саенгкам, завършвайки двубоя с великолепен брейк от 140 точки.

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