Евенепул очаквано спечели етапния часовник в Тур дьо Франс

Олимпийският и световен шампион от Белгия Ремко Евенепул очаквано даде най-добро време в 16-ия етап индивидуално по часовник, който беше 21,6 км между Евиан-ле-Бен и Тонон-ле-Бен. Евенепул, който бе подложен на изненадващ допинг тест вечерта в понеделник, даде най-добро време от 32.19 минути. Това беше триумф и за тима му Ред Бул Бора, но германският отбор бе със смесени чувства, тъй като германският спринтьор Флориан Липовиц падна на завой по време на състезанието, удари главата и рамото си и ще отпадне от състезанието.

Евенепул изпревари с 28 секунди носителя на жълтата фланелка и шампион от миналата година Тадей Погачар, който остана втори.

На трето място завърши датчанинът Матиас Шелмосе от тима на Лидл-Трек, който обаче финишира на повече от минута зад победителя - изоставане от 1.04.

В Топ 5 на днешното състезание попаднаха още французинът Пол Сексас от Декатлон и мексиканецът Исаак Дел Торо тима на Обединените Арабски Емирства.

🇧🇪 Remco Evenepoel celebrates National Day in the best possible way!



🇧🇪 Remco Evenepoel célèbre la fête nationale de la meilleure des manières ! #TDF2026 pic.twitter.com/fSGSpGXsUI — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

С успеха си днес Ремко Евенепул намали преднината на върха на Тадей Погачар, но словенецът все още води в генералното класиране с аванс от 4.32 минути. Трети в общото подреждане до момента е мексиканецът Дел Торо, който изостава с 6.51 минути зад Погачар.

Тур дьо Франс продължава със 17-ия етап утре между Шамбери и Вуарон, който е 174.7 км. Той предлага равнинен терен, което ще даде предимство на спринтьорите на отборите на финала.

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