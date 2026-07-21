Американски колоездач бе блъснат от автомобил преди етапа на Тур дьо Франс

Американският колоездач Брендън Макнълти е бил блъснат от автомобил преди старта на днешния етап в Обиколката на Франция, съобщава ДПА. Инцидентът се е случил по време на разузнавателно преминаване на трасето.
Според информацията Макнълти, съотборник на лидера в класирането Тадей Погачар, е бил блъснат от видимо ядосан шофьор. Лидерът на "ОАЕ Емирейтс" Мауро Джанети заяви пред Евроспорт, че колоездачът е невредим.
Днешният етап е между Евиан ле Бен и Тонон ле Бен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google