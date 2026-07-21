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  3. Шампион по културизъм хвана младежи да дишат райски газ, докато шофират

Шампион по културизъм хвана младежи да дишат райски газ, докато шофират

  • 21 юли 2026 | 17:01
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Шампион по културизъм хвана младежи да дишат райски газ, докато шофират

На скандална ситуация на пътя в Пловдив се натъкна известен наш спортист. Шампионът по културизъм и професионален треньор Валентин Петров разказа за случката в социалните мрежи, а полицията започна разследване по сигнала.

Петров ги забелязва около 17 часа в понеделник на кръстовище в Пловдив, но два часа по-късно на същия булевард ги вижда да преминават с “бясна скорост” на аварийни в насрещното. Спортистът проследява нарушителите и се опитва да ги спре. Провежда с тях разговор, в който те го молят да не се обажда на 112. Обясняват му, че са братя и обещават това да не се повтаря. Също така става ясно, че момчето зад волана е с втора условна присъда и при установяване на ново нарушение ще влезе в затвора. По обясненията на Петров вместо да паркират, момчетата бягат с мръсна газ.

„Ей това е България, 21-годишни хубостници, в 5 следобяд ги видях да дърпат балони в колата си, докато преминавах през кръстовище, а 2 часа по-късно, дори след като съм се обадил на 112, съм на същия булевард и преминават с бясна скорост на аварийни. Проследихме автомобила, ето резултата. Избягаха с мръсна газ, вместо да паркират”, разказа бодибилдърът.

Валентин Петров е дал показания във Второ районно управление и е предал в полицията един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия спътник. След съгласуване с Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство. 22-годишният младеж, шофирал колата и дишал райски газ, бе установен и отведен в ареста на районното управление. Справка в полицейските регистри показва, че той има предишни криминални регистрации.

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