Родни таланти в бадминтона са на лагер в Дания

За втора поредна седмица Дания е домакин на лагер по бадминтон за юноши и девойки Team Europe.

България участва с пет състезатели и един треньор - Елена Попиванова, Виктория Попова, Мария Попов, Георги Рупцов, Стилиян Нановски и треньор Мария Мицова.

Лагерът е част от подготовката на националните състезатели по бадминтон преди предстоящите Европейски първенства през август и октомври, съобщиха от БФ Бадминтон.

Мащабът на организацията на лагера се вижда ясно от броя на участниците и специалистите: 58 състезатели, 18 спаринг партньори и 16 треньори (включително специалист по спортно хранене и треньор по физическа подготовка).

Паралелно с това се провежда и курс за треньори Advanced Coach Education: 16 треньори и двама ментори.

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