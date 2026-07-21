Осем българи ще играят на Световното първенство по фехтовка в Хонконг

Осем българи ще играят на Световното първенство по фехтовка за мъже и жени, което стартира утре в Хонконг и ще продължи до 30 юли. На сабя жени на пътеките ще излязат Йоана Илиева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Вероника Василева. На сабя мъже страната ни ще бъде представена от Тодор Стойчев и Калоян Пешев. На шпага мъже в шампионата ще участват Рахим Рашайда и Йордан Гълъбов. Треньори са Ивайло Воденов и Запрян Ванчев (сабя), и Йордан Гълъбов (шпага).

Състезанието ще събере най-добрите фехтовачи от цял свят, а очакванията са за оспорвани битки и зрелищни двубои. Боевете ще се провеждат в конгресния и изложбен център AsiaWorld-Expo.

Програма

22 юли, сряда Мъже рапира индивидуално, предварителен кръг

Жени шпага индивидуално, предварителен кръг

23 юли, четвъртък Мъже шпага индивидуално, предварителен кръг

Жени сабя индивидуално, предварителен кръг

24 юли, петък Жени рапира индивидуално, предварителен кръг

Мъже сабя индивидуално, предварителен кръг

25 юли, събота Мъже рапира индивидуално, финали

Жени шпага индивидуално, финали

26 юли, неделя Мъже шпага индивидуално, финали

Жени сабя индивидуално, финали

27 юли, понеделник Жени рапира индивидуално, финали

Мъже сабя индивидуално, финали

28 юли, вторник Мъже рапира, отборно

Жени шпага, отборно

29 юли, сряда Мъже шпага, отборно

Жени сабя, отборно

30 юли, четвъртък Жени рапира, отборно

Мъже сабя, отборно

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