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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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Локо Пловдив обяви първото си ново попълнение

  • 21 юли 2026 | 14:19
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Локо Пловдив обяви първото си ново попълнение

Американски гард подсили Локомотив Пловдив, обяви официално сребърният медалист в Sesame НБЛ и финалист за Купата на България. 24-годишният Остин Патерсън се присъединява към "смърфовете" от норвежкия тим Конгсберг Майнърс. Трансферът на първото за това лято ново попълнение на тима идва броени дни след новината, че Локо Пловдив се разделя с Шоу Андерсън.

"Остин Патерсън е първото ново попълнение на БК Локомотив Пловдив!

Американският гард Остин Патерсън е първото ново попълнение в състава на БК Локомотив Пловдив за сезон 2026/27.

24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записва средно 20.7 точки, 5.6 борби и 5.1 асистенции на мач, като реализира 42.3% от опитите си за три точки", посочват от Локомотив на официалната си страница във Фейсбук и допълват:

"Преди да започне професионалната си кариера в Европа, Патерсън играе в NCAA Division I. В последния етап от колежанската си кариера носи екипа на Montana Grizzlies, а преди това се състезава за Wofford и Sacramento State.

Пожелаваме на Остин здраве, успешен сезон и много победи с екипа на БК Локомотив Пловдив!".

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Снимки: Sportal.bg

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