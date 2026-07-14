Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джак Джоунс се класира напред с последния фрейм за деня

Джак Джоунс се класира напред с последния фрейм за деня

  • 14 юли 2026 | 10:14
  • 153
  • 0
Джак Джоунс се класира напред с последния фрейм за деня

Бившият финалист от „Крусибъл“ Джак Джоунс спечели последния фрейм за деня и се класира за финалния етап на ранкинг турнира Championship League, който ще се проведе в сряда в „Матиоли Арена“ в Лестър. Джоунс преследва първата ранкинг титла в кариерата си. Днес той трябваше да преодолее силната конкуренция на Чан Биню, Марко Фу и Марк Джойс в група F. Единствено първото място осигуряваше участие във финалния етап в сряда.

В последния мач за деня един срещу друг се изправиха първите двама в групата – Джоунс и Чан. Уелсецът направи сенчъри брейк от 101 точки и поведе с 2:0, преди Чан да спечели третия фрейм по последната черна топка и да остави развръзката за самия край. Последният фрейм, който Джоунс задължително трябваше да спечели, за да продължи напред, продължи 37 минути. В крайна сметка той стигна до победата и си осигури място в следващата фаза.

По-рано през деня Джоунс победи Фу с 3:1 и завърши наравно 2:2 с Джойс. Междувременно Чан надделя над Фу с 3:1 и над Джойс с 3:0, с което зае второто място в групата. На другата маса бившият победител в Championship League Дейвид Гилбърт завърши на първо място и също се класира за финалната фаза. Победите му с 3:1 над Али Картър и Крис Уейклин означаваха, че поражението с 0:3 от Хъ Гуоцян вече нямаше значение.

Вторият етап приключва днес с мачовете в още две групи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Марк Уилямс няма да последва примера на Рони О'Съливан

Марк Уилямс няма да последва примера на Рони О'Съливан

  • 13 юли 2026 | 16:33
  • 3752
  • 0
Голяма изненада в Championship League

Голяма изненада в Championship League

  • 12 юли 2026 | 13:16
  • 1204
  • 0
Вафей и Пейфан са първите двама в последния етап на Championship League

Вафей и Пейфан са първите двама в последния етап на Championship League

  • 11 юли 2026 | 14:49
  • 1093
  • 0
Бресел и Лисовски убедителни в Championship League

Бресел и Лисовски убедителни в Championship League

  • 9 юли 2026 | 14:04
  • 879
  • 0
Рони О'Съливан ще атакува две титли в Китай

Рони О'Съливан ще атакува две титли в Китай

  • 8 юли 2026 | 15:53
  • 3315
  • 0
Съ Дзяхуей направи втория максимум в кариерата си

Съ Дзяхуей направи втория максимум в кариерата си

  • 8 юли 2026 | 13:31
  • 1110
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 7429
  • 43
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 1301
  • 10
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 3555
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 1562
  • 3
Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

  • 14 юли 2026 | 09:17
  • 2550
  • 1
ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

  • 14 юли 2026 | 09:31
  • 3433
  • 12