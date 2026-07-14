Джак Джоунс се класира напред с последния фрейм за деня

Бившият финалист от „Крусибъл“ Джак Джоунс спечели последния фрейм за деня и се класира за финалния етап на ранкинг турнира Championship League, който ще се проведе в сряда в „Матиоли Арена“ в Лестър. Джоунс преследва първата ранкинг титла в кариерата си. Днес той трябваше да преодолее силната конкуренция на Чан Биню, Марко Фу и Марк Джойс в група F. Единствено първото място осигуряваше участие във финалния етап в сряда.

В последния мач за деня един срещу друг се изправиха първите двама в групата – Джоунс и Чан. Уелсецът направи сенчъри брейк от 101 точки и поведе с 2:0, преди Чан да спечели третия фрейм по последната черна топка и да остави развръзката за самия край. Последният фрейм, който Джоунс задължително трябваше да спечели, за да продължи напред, продължи 37 минути. В крайна сметка той стигна до победата и си осигури място в следващата фаза.

По-рано през деня Джоунс победи Фу с 3:1 и завърши наравно 2:2 с Джойс. Междувременно Чан надделя над Фу с 3:1 и над Джойс с 3:0, с което зае второто място в групата. На другата маса бившият победител в Championship League Дейвид Гилбърт завърши на първо място и също се класира за финалната фаза. Победите му с 3:1 над Али Картър и Крис Уейклин означаваха, че поражението с 0:3 от Хъ Гуоцян вече нямаше значение.

Вторият етап приключва днес с мачовете в още две групи.

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