Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

  • 21 юли 2026 | 22:21
  • 111
  • 0
Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Ветеранът Стан Вавринка опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Буручага не се огъна под натиска и спечели с 6:4, 4:6, 6:3 срещу 41-годишния швейцарец в мач от турнира в Ещорил с награден фонд от 612 хиляди евро.

Вавринка отрази трети мачбол с бекхенд на линията и феновете продължиха да се надяват този двубой да не бъде последен в кариерата му на клей, но това не се случи. Трикратният шампион на турнири от Големия шлем, който се оттегля след края на сезона, не успя да спре отново Буручага и загуби след два часа и 28 минути. 

След края на двубоя турнирният директор Жоао Зиляо награди Вавринка с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му мач в Ещорил.

"Израснах на клей. Тренирах и играех много на тази настилка, така че тя винаги ще бъде специална за мен", заяви Вавринка, който има баланс от 202 победи и 124 загуби на клей. 

С успеха в първата си среща с Вавринка в кариерата, Буручага се класира на мач с водещата португалска ракета Нуно Боржеш. Той спечели с 6:3, 6:3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и така поставеният под номер 5 тенисист стана едва вторият от страната си, който записва пет победи в Ещорил. Първи бе Жоао Соуса. 

Шампионът от 2017 Пабло Кареньо Буста направи силен старт с победа с 6:1, 6:3 срещу Вилиус Гаубас и в следващия кръг ще срещне Люка ван Аш. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

  • 21 юли 2026 | 20:26
  • 536
  • 0
След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

  • 21 юли 2026 | 17:30
  • 1204
  • 0
Марин Чилич се раздели с треньора си

Марин Чилич се раздели с треньора си

  • 21 юли 2026 | 17:15
  • 413
  • 0
Донски отпадна на старта на основната схема в Цуг

Донски отпадна на старта на основната схема в Цуг

  • 21 юли 2026 | 15:55
  • 611
  • 0
Димитър Кузманов с трета победа на "Чаланджър"-а в Тампере

Димитър Кузманов с трета победа на "Чаланджър"-а в Тампере

  • 21 юли 2026 | 15:43
  • 514
  • 0
Надал и Алкарас празнуват триумфа на световното

Надал и Алкарас празнуват триумфа на световното

  • 21 юли 2026 | 14:10
  • 2636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:1 Локо (Сф), Костадинов бележи

Ботев (Пд) 0:1 Локо (Сф), Костадинов бележи

  • 21 юли 2026 | 20:42
  • 15255
  • 16
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 40815
  • 179
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

  • 21 юли 2026 | 19:09
  • 14917
  • 22
Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

  • 21 юли 2026 | 16:23
  • 20483
  • 48
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 21850
  • 82
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 17961
  • 31