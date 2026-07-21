Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Ветеранът Стан Вавринка опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Буручага не се огъна под натиска и спечели с 6:4, 4:6, 6:3 срещу 41-годишния швейцарец в мач от турнира в Ещорил с награден фонд от 612 хиляди евро.

Вавринка отрази трети мачбол с бекхенд на линията и феновете продължиха да се надяват този двубой да не бъде последен в кариерата му на клей, но това не се случи. Трикратният шампион на турнири от Големия шлем, който се оттегля след края на сезона, не успя да спре отново Буручага и загуби след два часа и 28 минути.

След края на двубоя турнирният директор Жоао Зиляо награди Вавринка с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му мач в Ещорил.

"Израснах на клей. Тренирах и играех много на тази настилка, така че тя винаги ще бъде специална за мен", заяви Вавринка, който има баланс от 202 победи и 124 загуби на клей.

С успеха в първата си среща с Вавринка в кариерата, Буручага се класира на мач с водещата португалска ракета Нуно Боржеш. Той спечели с 6:3, 6:3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и така поставеният под номер 5 тенисист стана едва вторият от страната си, който записва пет победи в Ещорил. Първи бе Жоао Соуса.

Шампионът от 2017 Пабло Кареньо Буста направи силен старт с победа с 6:1, 6:3 срещу Вилиус Гаубас и в следващия кръг ще срещне Люка ван Аш.

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