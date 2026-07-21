Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

Себастиан Баес остави настрана неблагоприятния си баланс срещу Миомир Кецманович и постигна трудна победа в първия кръг на Кицбюел. В сблъсъка между двама бивши шампиони на турнира от категория ATP 250 на клей в Кицбюел Баес се наложи с 6:3, 3:6, 6:4. Това беше първата му победа в четири мача срещу Кецманович на ниво ATP тур.

Шампионът от 2023 г. реализира само три от своите 13 възможности за пробив. Въпреки това той успя да преодолее победителя от 2020 г. след час и 49 минути игра.

„Удоволствие е да се завърна, защото обичам това място“, заяви Баес, който е достигал до 18-ото място в световната ранглиста на PIF ATP, в интервюто си на корта. „Обичам хората, публиката, корта, града – всичко. Познаваме се добре от много години. Смятам, че ключът днес беше да се боря за всяка точка и да запазя концентрация, защото заради надморската височина понякога е трудно да контролираш топката. Днес се справих много добре с това и съм щастлив, че продължавам в следващия кръг.“

Баес, който победи любимеца на домакините Доминик Тийм, за да спечели титлата в Австрийските Алпи през 2023 г., ще се изправи срещу поставения под номер 3 Артур Риндеркнеш за място на четвъртфиналите. 25-годишният аржентинец вече има баланс от 20 победи и 16 загуби през сезон 2026. Сред резултатите му е и достигането до финала в Окланд през януари.

Ян-Ленард Щруф също трябваше да положи сериозни усилия, за да постигне трисетова победа във вторник в Кицбюел. Поставеният под номер 6 германец, който участваше за първи път след достигането си до четвъртфиналите на „Уимбълдън“, надделя над Александър Шевченко с 3:6, 7:6(5), 6:4. В следващия кръг той ще срещне Мариано Навоне.

Марко Трунджелити и Кентен Алис започнаха участието си в Кицбюел с победи в два сета. Трунджелити разгроми поставения под номер 8 Хуан Мануел Серундоло с 6:2, 6:1 и си осигури среща във втория кръг с Яник Ханфман. Алис победи Ласло Джере със 7:6(4), 6:4. Следващият съперник на французина ще бъде поставеният под номер 2 Валентен Вашеро.

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Снимки: Imago