Млад испанец се нареди до Алкарас и Синер

Даниел Мерида се нареди сред елитна компания на турнира АТР 250 в Умаг, след като демонстрира спокойна и уверена игра, за да победи Роман Андрес Буручага с 6:4, 6:2 и да достигне до втория си финал в ATP тура.

С този успех 21-годишният испанец стана третият най-млад финалист в Умаг през настоящото десетилетие след Карлос Алкарас – на 18 години и два месеца през 2021 г. и на 19 години и два месеца през 2022 г. – и Яник Синер, който достигна до финала на 20 години и 10 месеца.

Мерида, който изненадващо отстрани поставения под номер 3 Томас Мартин Ечевери във втория кръг, все още не е загубил сет през тази седмица.

„Чувствам се наистина добре през цялата седмица“, заяви Мерида. „Смятам, че играя най-добрия си тенис, затова съм изключително доволен от представянето си тук. Надявам се да дам 100 процента от себе си във финала. Алкарас и Синер са две големи имена, така че съм много щастлив да бъда част от тази група тенисисти.“

Испано-босненски финал в Умаг

По-рано през годината Мерида достигна до първия си финал на ниво ATP тур в Букурещ, където пристигна, без да има нито една победа в основната схема на турнир от тази категория. След участието си във финала в румънската столица испанецът стигна до третия кръг на турнира от сериите “Мастърс” 1000 в Мадрид и до мача за титлата на турнир от сериите “Чалънджър” в Перуджа.

Мерида участва едва в седмия си турнир на ниво ATP, но в събота ще получи нова възможност да спечели първата си титла в тура. Във финала той ще се изправи срещу Дамир Джумхур.

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