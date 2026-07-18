Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Млад испанец се нареди до Алкарас и Синер

Млад испанец се нареди до Алкарас и Синер

  • 18 юли 2026 | 11:16
  • 493
  • 0
Млад испанец се нареди до Алкарас и Синер

Даниел Мерида се нареди сред елитна компания на турнира АТР 250 в Умаг, след като демонстрира спокойна и уверена игра, за да победи Роман Андрес Буручага с 6:4, 6:2 и да достигне до втория си финал в ATP тура.

С този успех 21-годишният испанец стана третият най-млад финалист в Умаг през настоящото десетилетие след Карлос Алкарас – на 18 години и два месеца през 2021 г. и на 19 години и два месеца през 2022 г. – и Яник Синер, който достигна до финала на 20 години и 10 месеца.

Мерида, който изненадващо отстрани поставения под номер 3 Томас Мартин Ечевери във втория кръг, все още не е загубил сет през тази седмица.

„Чувствам се наистина добре през цялата седмица“, заяви Мерида. „Смятам, че играя най-добрия си тенис, затова съм изключително доволен от представянето си тук. Надявам се да дам 100 процента от себе си във финала. Алкарас и Синер са две големи имена, така че съм много щастлив да бъда част от тази група тенисисти.“

Испано-босненски финал в Умаг
Испано-босненски финал в Умаг

По-рано през годината Мерида достигна до първия си финал на ниво ATP тур в Букурещ, където пристигна, без да има нито една победа в основната схема на турнир от тази категория. След участието си във финала в румънската столица испанецът стигна до третия кръг на турнира от сериите “Мастърс” 1000 в Мадрид и до мача за титлата на турнир от сериите “Чалънджър” в Перуджа.

Мерида участва едва в седмия си турнир на ниво ATP, но в събота ще получи нова възможност да спечели първата си титла в тура. Във финала той ще се изправи срещу Дамир Джумхур.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Испано-босненски финал в Умаг

Испано-босненски финал в Умаг

  • 18 юли 2026 | 08:40
  • 658
  • 0
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в Испания

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в Испания

  • 17 юли 2026 | 20:51
  • 445
  • 0
Андрей Рубльов продължава на полуфиналите в Бостад

Андрей Рубльов продължава на полуфиналите в Бостад

  • 17 юли 2026 | 20:19
  • 601
  • 0
Ясни са шампионите на смесени двойки на Държавното първенство по тенис

Ясни са шампионите на смесени двойки на Държавното първенство по тенис

  • 17 юли 2026 | 20:14
  • 448
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Италия

Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Италия

  • 17 юли 2026 | 20:00
  • 490
  • 0
Топ фаворитите се класираха за полуфиналите на сингъл на Държавното в София

Топ фаворитите се класираха за полуфиналите на сингъл на Държавното в София

  • 17 юли 2026 | 16:38
  • 851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

  • 18 юли 2026 | 07:35
  • 11442
  • 45
Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

  • 18 юли 2026 | 06:34
  • 4666
  • 14
Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

  • 18 юли 2026 | 08:33
  • 2297
  • 4
Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

  • 18 юли 2026 | 05:12
  • 4581
  • 11
България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

  • 18 юли 2026 | 02:06
  • 43341
  • 95
Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

  • 18 юли 2026 | 09:00
  • 4114
  • 6