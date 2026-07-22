Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира на клей в Сеграте (Италия) с награден фонд от 15 000 евро.

Българинът, който постигна две победи в квалификациите, елиминира втория поставен и №476 в световната ранглиста Александър Бинда (Италия) с 6:3, 5:7, 6:2 за три часа и седем минути игра.

Така 25-годишният българин продължи успешното си завръщане на корта след повече от половин година отсъствие. Последният му мач преди това беше на 2 януари, когато отпадна на четвъртфиналите на турнир в Маракеш.

Във втория кръг в Сеграте Андреев ще играе срещу 17-годишния французин Матис Доменк, който е на 1438-мо място в ранглистата. До момента двамата не са се срещали на друг турнир.

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