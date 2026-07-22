Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

  • 22 юли 2026 | 08:57
  • 480
  • 0
Адриан Андреев елиминира втория поставен за трета поредна победа в Сеграте

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира на клей в Сеграте (Италия) с награден фонд от 15 000 евро.

Българинът, който постигна две победи в квалификациите, елиминира втория поставен и №476 в световната ранглиста Александър Бинда (Италия) с 6:3, 5:7, 6:2 за три часа и седем минути игра.

Така 25-годишният българин продължи успешното си завръщане на корта след повече от половин година отсъствие. Последният му мач преди това беше на 2 януари, когато отпадна на четвъртфиналите на турнир в Маракеш.

Във втория кръг в Сеграте Андреев ще играе срещу 17-годишния французин Матис Доменк, който е на 1438-мо място в ранглистата. До момента двамата не са се срещали на друг турнир.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 22 юли 2026 | 09:10
  • 315
  • 0
Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

  • 21 юли 2026 | 22:31
  • 552
  • 0
Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

Вавринка загуби драматично последния си мач на клей

  • 21 юли 2026 | 22:21
  • 3359
  • 0
Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

Аржентинец спечели битката на шампионите в Кицбюел

  • 21 юли 2026 | 20:26
  • 961
  • 0
След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

  • 21 юли 2026 | 17:30
  • 1653
  • 0
Марин Чилич се раздели с треньора си

Марин Чилич се раздели с треньора си

  • 21 юли 2026 | 17:15
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 6964
  • 50
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 9610
  • 35
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 23838
  • 23
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

  • 21 юли 2026 | 23:17
  • 42939
  • 117
Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

  • 22 юли 2026 | 00:29
  • 16529
  • 11
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 60879
  • 246