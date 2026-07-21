След първата титла от 8 сезона насам: Ще играя още 20 години!

Бърнард Томич (33 г., 170 АТР) спечели първата си титла от 8 години насам, а този успех може да го убеди да не се отказва от активна състезателна дейност. Австралиецът се пошегува, че ще играе още 20 години.

Роден в Щутгарт, Германия, Бърнард Томич представя Австралия в международния тенис тур. Дебютира през 2008 г. и има 4 титли от АТР, последната от които е през септември 2018 г., когато победи италианеца Фабио Фонини на финала на турнира в Чънду с 6-1, 3-6, 7-6 (7).

През 2011 г. Томич достигна четвъртфиналите на Уимбълдън и има още 3 участия на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия. В резултат на това, в началото на 2016 г., той се изкачи до 17-то място в света.

BACK IN THE WINNER'S CIRCLE 🙌



Bernard Tomic survives Lajal 4-6, 7-6(4), 7-6(3) to win his first Challenger title since 2018!#ATPChallenger | @TennisAustralia pic.twitter.com/aNwqiDxKMT — ATP Challenger (@ATPChallenger) July 20, 2026

Томич не успя да се задържи в елита на световния тенис и през следващите години рязко спадна в ранглистата на АТР, стигайки дотам, че да играе много турнири от типа „Чалънджър“. През септември 2018 г., когато триумфира в Чънду, той дойде след като бе спечелил последната си титла от този вид в Манакор.

Последваха 3 финала, един през 2024 г. и два през 2025 г., всички загубени. Това продължи до 20 юли 2026 г., когато Томич игра финала на Линкълн Чалънджър срещу естонеца Марк Лаял (23 г., 150 АТР).

Между двамата се разрази сериозна битка, продължила два часа и 44 минути, но в крайна сметка опитът на Томич си каза думата. 33-годишният тенисист спечели с 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3) и завоюва първата си титла от последните 8 години.

След края на мача той разкри, че е обмислял отказване от тениса. „За да бъда 100% честен, преди 10 дни, може би преди две седмици, бях в най-дълбоката дупка“, заяви Томич, цитиран от „Екип“.

„Казах, че това ще бъде последната ми година, така че изглежда сега ще трябва да преосмисля нещата. Сега, след като спечелих, ще се върна на масата. Вероятно ще играя още 20 години“, пошегува се той.

Тази седмица Томич ще играе на Блумфийлд Хилс Чалънджър, където негов съперник в първия кръг е американецът Тристан Бойер (25 г., 166 АТР).

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